„Musel se kvůli tomu změnit i územní plán. Ten předešlý takové využití neumožňoval,“ připomněl bystřický starosta Michal Hodík.

Následně, což bylo už loni, vznikl také projekt. A začalo shánění peněz na realizaci. Žádost o podporu Ministerstva pro místní rozvoj nedopadla, avšak Státní fond podpory investic má i program na regeneraci brownfieldů. A právě ten se hodil také pro zvelebení bystřického domu.

„Podali jsme proto investiční záměr na výstavbu komunitního centra s knihovnou v celkové hodnotě 69 milionů korun,“ potvrdil starosta s tím, že maximální výše dotace ve formě kombinované dotace a bezúročné půjčky je 50 milionů korun.

A to se téměř povedlo. Podle Michala Hodíka se to i tak jedná o malý zázrak. Bystřice totiž skončila z 59 podaných projektů mezi deseti úspěšnými. Dokonce byla třetí nejlepší. Bystřice tak může pro přestavbu počítat i s 27 miliony korun dotace a dalších 22 milionů si bez nutnosti platit úroky, půjčí na dobu deseti let.

Přes soutěž na zhotovitele se město dostane až k samotné realizaci, s níž počítá napřesrok. Kolaudace by pak měla přijít do tří let.

Objekt bude mít v přízemí sál s předsálím, zázemím, kuchyní a občerstvením a samozřejmě sociálním zařízením. Prostor tam s přístupem samostatným vchodem, najde i sociální pracovník.

První patro využije knihovna dětská i pro dospělé a také čítárna oddělená posuvnou stěnou. Prostor tam najde i městský archiv. Do druhého patra se z objektu s novou fasádou, ale zatím bez vnitřní rekonstrukce stojícího proti radnice přestěhuje Mateřské centrum Kulíšek. Podlaží pak bude sdílet i s dalšími bystřickými spolky - zahrádkáři, myslivci nebo chovateli.

„Část věnovaná Mateřskému centru Kulíšek bude postavena tak, aby se v případě potřeby dala během několika hodin přebudovat na nouzové bydlení. Proto tam je i kuchyňka a sociálky. Pokud by některý z našich občanů potřeboval tuto službu využít třeba kvůli tomu, že mu vyhoří dům, budeme schopni na takovou situaci reagovat velice rychle,“ dodal bystřický starosta Michal Hodík.