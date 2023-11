/FOTO, VIDEO/ V místo pro kulturu, spolky i sociální záležitosti Bystřice se proměnila během posledních dvou let budova bývalého ředitelství zemědělského družstva. Město ji zakoupilo už v roce 2012 za pět milionů korun.

Samotná přestavba však začala až o celou dekádu později. Pro start bylo nejprve nutné změnit územní plán. Původní totiž zamýšlené využití pro komunitní centrum s knihovnou neumožňoval. A pak bylo nutné zajistit financování. „Podali jsme proto investiční záměr v celkové hodnotě 69 milionů korun,“ připomněl starosta Bystřice Michal Hodík.

Bystřice nakonec získala díky Státnímu fondu podpory investic ve formě kombinované dotace a bezúročné půjčky 50 milionů korun. Město tak získalo 27 milionů korun dotace a dalších 22 milionů si, bez nutnosti platit úroky, půjčilo na dobu deseti let. „Původně byla stavba plánovaná do dubna 2024, ale už nyní v listopadu by mělo být hotovo,“ říká optimisticky starosta.

Zahájení provozu do konce roku

Posledními pracemi, které před kolaudací probíhají, je budování parkovacích ploch a uvnitř propojování a aktivace desítek kilometrů kabelů. Do novostavby se tak ještě letos přestěhuje ze staré školy stojící mezi oběma centrálními náměstími Rodinné centrum Kulíšek a také terénní sociální pracovník služby Obec blíže lidem. „Tato sociální služba bude mít vlastní prostory s vlastním vchodem a čekárnou,“ sdělil starosta.

Uvolněné místo ve staré škole si pak radnice nechá jako rezervu. Využije ji v době plánované a připravované rekonstrukce hlavní budovy radnice, která se díky tomu stane bezbariérovou. Samotného budování komunitního centra s knihovnou město využilo i k prodloužení inženýrských sítí. Za dokončovaným objektem leží brownfield bývalého JZD. Má plochu pět a půl hektaru a současný vlastník, Zemědělské družstvo Nova Bystřice, se podle starosty hodlá odtud přestěhovat na základnu do nedalekých Petrovic. Bystřice by pak na uvolněných pozemcích měla získat další rozvojové území.