/VIDEO, FOTO/ Jednou z částí plánované cyklostezky, která má v konečné podobě propojit jihočeské Sudoměřice s Benešovem, je také trasa na správním území města Bystřice. „Spolupracujeme kvůli tomu s kolegy z Olbramovic, protože část, kterou oni budují, zasahuje na naše území u Božkovic, nedaleko vlakové zastávky Tomice,“ připomněl bystřický starosta Michal Hodík. Potíž vyvstává v okamžiku, kdy padne dotaz, kudy vlastně trasa cyklostezky na katastru Bystřice povede.

Cyklostezka mezi Olbramovicemi a Voticemi je už dokončená a využívaná. | Video: Zdeněk Kellner

Původní záměr byl jasný. Cyklostezka měla od tomické zastávky vést po opuštěném drážním tělese kolem bývalého drážního domku nad Opřeticemi a od hráze Opřetického rybníka pak k Bystřici směřovat podél Konopišťského potoka. Do samotného centra Bystřice by pak jezdce dovedl úsek vzniklý využitím obousměrné komunikace v ulici K Zájezdku rozšířené zasypáním už nevyužívaného mlýnského náhonu. Při takovém řešení by šířkové poměry, tedy téměř deset metrů (dvakrát 3 metry silnice plus dvakrát 1,5 metru cyklotrasy plus chodník), budování umožnily.

„I když už náhon neslouží svému účelu a v objektu bývalého mlýna není mlýnské kolo ani například turbína, bystřická veřejnost se proti zasypání náhonu postavila s myšlenkou na návrat vody do krajiny,“ připomněl starosta.

Také proto začalo hledání jiné vhodné trasy. Díky tomu přišla na přetřes také možnost, že by na okraji Bystřice trasa nevedla rovně k ulici K Zájezdku, ale vystoupala od Konopišťského potoka až k nyní slepé ulici Karla Nového. Ta je díky bývalé státní silnici E55 velmi široká a navíc klidná. Využívají ji jen tam žijící motoristé nebo jejich návštěvy. Problémem ale bylo, že pozemkově zamýšlená trasa zasahovala mezi ulicí Karla Nového a Konopišťským potokem na soukromý pozemek. I to se nakonec jednáním úřadu s majitelkou půdy podařilo vyřešit.

Jenže ani tato varianta s největší pravděpodobností realizace nedojde. A to proto, že končí platnost Koncepce rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji 2017-2023 a v současnosti vzniká koncepce nová, do roku 2030.

Její zpracovatelé podle bystřického starosty přišli s myšlenkou, že by bylo rozumnější, aby „bystřická“ část cyklostezky vedla po vrstevnici podél současného železničního koridoru. Tím by se cyklisté vyhnuli při jízdě od jihu na sever sjíždění u Opřetického rybníka dolů ke Konopišťskému potoku a na začátku Bystřice zase stoupání od potoka do ulice Karla Nového. „Takové řešení by bylo mnohem vhodnější nejen pro méně zdatné cyklisty, ale především pro jezdce na in-linech,“ míní Michal Hodík.

Jeho kolega, bystřický místostarosta Daniel Štěpánek, je ale k takovému řešení poněkud skeptický. „Trasa by vedla velmi blízko kolejí železničního koridoru. Kvůli bezpečnosti cyklistů by tam nejspíš musela vzniknou nějaká bariéra. A takové řešení by vyžadovalo větší finanční náklady,“ dodal.