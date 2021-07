„Z toho mám velkou radost a věřím, že bude dělat i bystřická náměstí,“ přeje si starosta města Michal Hodík.

Na loňskou soutěž má letos navázat takzvané jednací řízení bez uveřejnění a starosta věří, že se město s vítězem domluví. Třeba i na drobných úpravách, které v návrzích nejsou. „Nelíbí se nám například prostor před kulturním domem U jelena na Ješutově náměstí,“ přiznal starosta.

Deník na návštěvě.Zdroj: DENÍK

Zmizet by měla například tamní kašna a socha světce by se měla posunout. Možná ještě více emocí vyvolá u bystřické veřejnosti změna podoby Náměstí II. odboje. To je nyní jen asfaltovou plochou parkoviště.

„Dlouhodobě řešíme, kde dělat velké kulturní akce jako je stavění májky, vánoční trhy nebo rozsvěcení vánočního stromu. Právě na tomto místě by měl být střed města a architekti to v návrzích také akceptovali,“ připomněl Michal Hodík.

Jenže přeměna na místo setkávání lidí s sebou přinese úbytek prostoru pro parkování aut. Teď jich tam může stát až 49. Náměstí v nové podobě, při zachování prostoru pro dopravní obslužnost nebo vozy invalidních řidičů, bude mít jen 26 parkovacích míst. Dalších 32 ale najdou řidiči na Ješutově náměstí.

„Míst pro parkování i tak zůstane v dost,“ ujišťuje starosta a připomíná, že v areálu bývalého JZD vznikne ve vzdálenosti asi 250 metrů od centra parkoviště nové. Bezplatné. Na rozdíl od toho na náměstí.

Co se ale ani s revitalizací centra zatím nezmění, je dopravní zátěž. Bystřicí projíždějí auta, především kamiony, mezi silnicí I/3 a dálnicí D1.To obyvatele trápí, obtěžuje a především ohrožuje. O zlepšení situace se v Bystřici hovoří už mnoho let. Podle starosty by například nepomohl ani kruhový objezd u radnice.

Za léta, co se o takovém řešení mluví, padlo už šest návrhů. Neuspěl žádný. Není tam dost prostoru, proto souhlas nedala Policie ČR a nestojí o něj ani Středočeský kraj, správce silnice II/111. „Navíc by kruhová křižovatka zvýšila množství exhalací a tím by se situaci ještě zhoršila,“ tvrdí starosta s tím, že jediným řešením je vybudování obchvatu Benešova.

Revitalizace centra Bystřice by měla přijít na 40 milionů korun. A protože je akce zařazení do takzvaným ITI projektů metropolitní oblasti, měla by 70 procent nákladů hradit EU a dalších 15 Středočeský kraj. Na Bystřici pak zůstane zbytek. Výhodou rovněž je, že stavět město nebude za své a nebude tak muset čekat na finanční podporu po dostavbě.

Revitalizace náměstí bude jednou z dalších akcí, které mají zlepšit život ve městě do roku 2027.