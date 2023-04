Na okrajích města se sice staví rodinné či soukromé bytové domy a byty ve stávající zástavbě jsou plné nájemníků, přesto ve Vlašimi obyvatel „papírově" ubývá. „Myslím si, že je to tím, že v pronajatých domech nebo bytech žijí lidé, kteří ve Vlašimi nejsou přihlášení k trvalému pobytu,“ míní vlašimský starosta Luděk Jeništa s tím, že tento fenomén také znamená, že město od takových lidí nezískává daňový příspěvek ze státního rozpočtu do obecní kasy.

Dobře tuto situaci znají sídla v Posázaví, kde jsou tisíce chat a lidé, zejména z hlavního města, v nich žijí celoročně, využívají služeb obce, ale daně platí v Praze. Toto konstatování se hodí například na Poříčí nad Sázavou nebo Nespeky, o kterých v této souvislosti už Benešovský deník psal. Přihlášení nájemníků k trvalému pobytu se přitom vlastníci bytů podle Jeništy zdráhají provést v obavě z případných komplikací. Majitelé se obávají toho, že s trvalým pobytem by nájemníka z bytu už nemuseli dostat pryč. To podle starosty nehrozí a celá záležitost je jen otázkou dobře sepsané smlouvy.

Byty, v nichž se popisovaný děj odehrává, byly přitom dříve městské. To ale změnila jejich privatizace. Důvodem k ní byl fakt, že se do domů ze sedmdesátých a osmdesátých let příliš neinvestovalo a pro město pak bylo snazší se jich zbavit s nějakým ziskem, než utrácet velké částky za nákladné rekonstrukce. „Nechali jsme si udělat analýzu a do každého bylo nutné investovat kolem patnácti milionů korun. A právě v těchto, nyní soukromých nemovitostech, kterých je pár tisíc, jejich majitelé byty hojně pronajímají,“ uvedl starosta a odhadl, že to může být možná 300 až 500 případů. Z každého pak městu uniká na příjmu kolem 20 tisíc korun ročně.

Město chce stavět

Otočit vývoj počtu obyvatel by podle radnice mohl záměr postavit nové městské bytové domy. V současné době už kvůli tomu probíhá územní příprava městských pozemků. Výstavbě přitom nahrává i územní plán pro lokalitu Vorlina, kde by radnice chtěla postavit celkově pět bytových domů. K tomu už také má studii, v níž jsou dražší byty s garážovým stáním v do terénu zapuštěného suterénu nebo levnější byty se stáním aut na venkovních parkovacích plochách. Dva domy mají obdélníkový půdorys a tři čtvercový. Všechny domy mají celkem pět nadzemních podlaží s výškou římsy nejvýš patnáct metrů. Příjezd k domům má být po odbočce z hlavní silnice vedoucí na Kontrac.

Vizualizace zamýšlené výstavby pěti městských bytových domů.Zdroj: MěÚ Vlašim

„Celkově by se mělo jednat o více než stovku nájemních bytů,“ sdělil Luděk Jeništa. Kdy se začne projektovat a kdy pak skutečně stavět ale zatím není určeno. Vlašimská radnice se však pro financování výstavby poohlíží po dotacích a vyloučeno není ani spolufinancování budoucími nájemníky. „To by ti pak svůj vklad odbydleli v nových bytech,“ tvrdí lídr radnice s tím, že není vyloučen ani vstup většího investora. „Budeme ale rádi, pokud s realizací začneme ještě v tomto volebním období,“ přiznal starosta.