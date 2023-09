Milovníci burčáků dostanou v současnosti v Benešově svůj oblíbený nápoj na obvyklých místech v cenové relaci od pětadevadesáti do devětadevadesáti korun.

Stáčení burčáku do PET lahve. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

Ve vinotéce v benešovské Vnoučkově ulici jsou k mání burčáky bílý a červený. Pocházejí z jižní Moravy. Ten červený, odrůda Modrý Portugal, z Velkých Pavlovic. Bílý je Muškát moravský a jeho réva roste na vinohradech ve stejné oblasti. „Moc ráda tady nakupuji a to zejména na začátku burčákové sezony. Chutná mi totiž sladký hroznový mošt, když v nápoji ještě není moc cítit alkohol,“ vysvětlila paní Lenka. V tomtéž obchodě ale lze koupit prakticky stejně lahodný nápoj z bílých hroznů, který však hrdé jméno burčák nosit nesmí.

Označení burčák je totiž určeno výhradně pro nápoje z hroznů sklizených v Česku. A protože nabízený nápoj je vyroben z hroznů, které vyrostly na vinohradech v Maďarsku, jedná se o částečně zkvašený hroznový mošt. Právě to také prodavačka píše fixem na PET lahvi. „Musí to být,“ tvrdí. Ano, musí to tak být, protože i po záměnách burčáku a „maďarského burčáku“ jdou kontroloři České obchodní inspekce. A záměna, náhodná nebo záměrná, se nevyplácí.

V další benešovské vinotéce v ulici Na Chmelnici, byl ještě v pátek k mání pouze burčák bílý. V úvodu prodeje tohoto specifického nápoje si odtud zákazníci domů odnášeli mok pocházející z odrůdy Solaris. Od pondělí 11. září je pak k mání burčák z odrůdy Aurelius. Burčáky z obou odrůd vinné révy pocházejí z Milotic u Kyjova na jihu Moravy. „Červený, odrůdu Zweigeltrebe nám vozí v pondělí a ve středu z Jezeřan-Maršovic,“ vysvětloval v pátek Richard Kubín, majitel obchodu.

A jak moc se ceny burčáků změnily za poslední dva roky? Na podzim 2021 se litr bílého burčáku v Benešově prodával za 80 Kč, červeného pak za 95 korun.

CENA ZA LITR BURČÁKU V BENEŠOVĚ NA PODZIM 2023



Vinotéka Vnoučkova ulice Benešov:

Bílý – Muškát moravský

Velké Pavlovice – 99 Kč, Červený – Modrý Portugal, Velké Pavlovice 99 Kč



Vinotéka Na Chmelnici Benešov

Bílý – Solaris a Aurelius, Milotice u Kyjova – 95 Kč

Červený – Zweigeltrebe, Jezeřany-Maršovice - 105 Kč