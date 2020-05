Kritické chvíle překlenula týnecká radnice přistavením cisteren. Z dlouhodobého hlediska však tento způsob zásobování není pro město finančně únosný. Proto vyčlenilo pro individuální vrtané studny třicetitisícovou dotaci. Souběžně vybudovalo v centrech osad tři vlastní vrtané studny. „Vrty už jsou hotové, ale pro kolaudaci jsme museli předložit rozbor vody,“ potvrdil ve čtvrtek 14. května starosta Martin Kadrnožka.

Jenže analýza nedopadla podle očekávání. Hodnoty některých kontrolovaných ukazatelů dosahovaly limitů. Vodoprávní úřad Benešov proto užívání vody neschválil. „Následné kompletní rozbory opět nevyšly, takže jsme k vrtům ještě museli objednat úpravny vody,“ vysvětlil Martin Kadrnožka s tím, že zhruba do týdne by vodárny měly dorazit.

Z toho pak vyplývá, že by potřebám obyvatel mohly studny začít sloužit do velkých prázdnin. Jsou na veřejných místech a kohoutek, z něhož si každý může načerpat vodu zdarma, je dostupný po domluvě s místní odpovědnou osobou v blízkém objektu. V Peceradech v hasičárně, ve Zbořeném Kostelci v sokolovně a v Podělusech v krámku na návsi.

Samozřejmě se jedná jen o opatření provizorní. Přenášení barelů nebo kbelíků s vodou není definitivním řešením problému. Ten má vyřešit obecní vodovod. „Loni jsme zahájili jeho projektovou přípravu. Po čtyřech kontrolních dnech jsme se zadrhli jen v Čakovicích, kde řešíme, odkud vodu přivedeme,“ popsal starosta.

V tom mají jasno na opačné straně okresu, v Trhovém Štěpánově. Do Střechova a Dalkovic zatím město v létě, v dobách největšího sucha, dováží cisterny. Voda však chybí i v Sedmpánech a Dubějovicích. I tamním obyvatelům ale svítá naděje, že si pustí vodu z kohoutku napájeného obecním vodovodem. Podle starosty Trhového Štěpánova Josefa Korna, to letos určitě nebude. Zatím však není jisté ani to, že se vodovod začne budovat už napřesrok.

„Máme už stavební povolení a do těchto obcí přivedeme želivskou vodu,“ potvrdil starosta, ale připomněl, že zahájení stavby nemá termín. „Bude to záležet na tom, jak nám bude stát přerozdělovat peníze z daní,“ upozornil.

Ve Štěpánově totiž už nyní zjistili, že stát posílá méně peněz. Proto není jasné, jaký úvěr by si Štěpánov musel vzít a mohl dovolit vzít a pochopitelně ani to, kolik peněz přijde z dotací, o něž město teprve požádá. „Jsme proto opatrní,“ dodal Josef Korn a připomněl ještě, že stavby vodovodů by v tamních částech měly přijít na dvakrát 20 milionů korun.

To v Týnci může zavedení vody přijít až na 300 milionů. I do kalkulace ceny však zasáhl koronavirus. „Kdybychom dostali polovinu dotací, pořád bychom museli dát 150 milionů. Přitom ale musíme počítat s tím, že nedostaneme až pětinu příjmů od státu,“ upozornil starosta s tím, že za takové situace, by bylo zadlužení města úvěrem neuskutečnitelné.