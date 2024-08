Ale především, u krajské silnice z Týnce do Bukovan současně vznikají také nové autobusové zastávky. Obě umožní čekání cestujících zcela mimo silnici. Právě to původní úprava lidem směřujícím do Bukovan a Benešova neumožňovala.

Cestující stáli na krajnici mezi vozovkou s provozem a přes metr vysokou „propastí“ tvořenou zatravněným náspem.

„Předpokládáme, že harmonogram, který stanoví dokončení díla do závěru velkých prázdnin, bude splněn,“ uvedl týnecký starosta Martin Kadrnožka.

Nová část chodníku od odbočky na hřiště k zastávce směrem na Týnec, už je dokončena. I ve středu 7. srpna pokračovaly práce na opravě částí kanalizace. Ta podle starosty prošla nejprve vizuální kontrolou pomocí mobilní kamery.

Rekonstrukce a budování chodníků v Peceradech, středa 7. srpna 2024. | Video: Zdeněk Kellner

„Co vím, tak poškozená je zejména část kanalizace v místech, kde začíná cesta zvaná Dolnice,“ připomněl starosta.

Dokončením rekonstrukce a budováním nových částí díla, ale práce v Peceradech zcela neskončí. Podle Martina Kadrnožky čeká obnova také úsek silnice, podél níž už leží nový chodník.

„Někdy v září by do Pecerad měli přijet ještě krajští cestáři s technikou a po přefrézování současného povrchu silnice by měli položit nový asfalt a to v celé šířce silnice,“ dodal týnecký starosta.

Stavba v Peceradech má rozpočet téměř pět milionů korun a Týnec jako investor snížil její náklady o dotaci ve výši 1,5 milionu korun.