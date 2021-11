„Objekt bude mít šmrnc a zařízení maximálně využije celý prostor vedle nádražní budovy. Střecha bude bezúdržbová, zelená,“ představil záměr starosta tím, že chybět nebude ani informační systém o odjezdech a příjezdech spojů nebo o počtu volných parkovacích míst. To se motoristé dozví dokonce už ve městě. Počítá se i s možností rezervace míst z pohodlí domova.

Pro osobní auta bude 130 parkovacích míst na ploše, kterou bude v případě potřeby možné v úrovni terénu nastavit o další parkovací podlaží. Vozíčkářům bude určeno šest vyhrazených stání. A stejný počet míst získají autobusy. Dostatek míst bude i pro elektrokola a elektroauta, jejichž majitelé tam budou mít k dispozici dvacet nabíječek.

„Naším cílem je přivést lidi k cestování veřejnou dopravou a omezit počet osobních aut na silnicích na minimum. Chceme, aby cestující měli takový komfort, že si v autobusu v Jankově koupí lístek, přes náš terminál dojedou do Prahy nebo Českých Budějovic, kde budou jízdenku používat i pro městskou hromadnou dopravu. A že na ně při zpáteční cestě bude u rychlíku čekat autobus, který je odveze až domů do Jankova. Tím pak nebudou mít potřebu svými auty vůbec vyjíždět,“ vysvětlil Slavík votickou vizi. „Nepovede se to asi stoprocentně, ale věřím, že to lidé pochopí a že se takto naučí cestovat,“ poznamenal.

Se vznikem terminálu počítají Votice také s jiným uspořádáním nákladní dopravy z kamenolomu na Beztahově. Město už jedná s vlastníkem o možnosti nového výjezdu, který by měl vzniknout po úpravě současné polní cesty poblíž továrny Mokate.

Kolik bude votický dopravní terminál stát, zatím není jisté. Například v Benešově se náklady blížily ke sto milionům korun. Ve Voticích by to podle starosty mělo být podstatně méně. Peníze chce město sehnat například i z modernizačního fondu, pomoci by mu mohl i kraj.