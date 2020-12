/FOTOGALERIE/ Byla to podivná sezona. Tak zjednodušeně hodnotí majitelé a kasteláni historických objektů letošní rok. Po období, kdy do památek turisté často vůbec nesměli, teď už raději myslí na sezonu další.

Hrad Český Šternberk v zimním období. | Foto: DENÍK/Zdeněk Kellner

Ačkoliv letošní turistickou sezonu orámovaly jarní a podzimní zákazy návštěv, léto bylo podle majitele zámku Jemniště Jiřího Sternberga docela vydařené. „Během prázdnin k nám přijelo více turistů než loni,“ potvrdil majitel barokní památky stojící poblíž silnice z Benešova do Vlašimi. „Nejspíš to bylo tím, že lidé byli natěšeni a chtěli do přírody a měli tu možnost si něco užít,“ míní Sternberg.