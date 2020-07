Podle dosavadního průběhu úsilí komunálních politiků, kteří jsou ti, kdo rozhodují o řadě záležitostí města, se zdá, že boj může být ještě hodně dlouhý. Navíc nikde není napsáno, že bude nakonec pro město vítězný.

Povzbudivé ale je, že k tomu město po řadě neplodných let nyní snad konečně vykročilo správnou nohou. Už třeba jen proto, že jako poradní orgán pracuje pro radu města komise pro architekturu. Jejími členy nejsou jen zastupitelé, ale také architekti, členové sdružení pod zkratku Archibn. Tento projekt má přitom za cíl například i zvýšit kvalitu veřejného prostoru. A s tím koresponduje i odstranění nevkusné reklamy.

Podle Jany Čechové, zastupitelky města a předsedkyně komise pro architekturu, z Benešova postupně mizí a zmizí nelegální a nevkusná reklama. V tomto procesu jde příkladem také samo město, které odstraní z centra billboardy Kulturního a informačního centra. „V následujících dvou letech by mělo postupně dojít i na nelegální reklamu soukromých subjektů. A právě na základě podnětu komise to již schválila rada města. Důležité však je, aby podnikatelé měli pro své zviditelnění vhodnou alternativu,“ míní Jana Čechová.

S tím souhlasí také jeden z majitelů firmy, která se přímo v centru Benešova prezentuje nepřehlédnutelným poutačem. „Kdyby nám ale město reklamu chtělo jen zakazovat, budu se bránit. Město reklamu nepotřebuje, ale pro nás je propagace hodně důležitá,“ uvedl majitel firmy, ale zveřejněním svého názoru odsouhlasil jen v případě zachování anonymity.

Že poutače v Benešově nejsou právě tím, co by do města mělo vábit návštěvníky, potvrdil také například Jan Mičík, majitel reklamní společnosti MKstudio. Právě ta poutače a reklamu po dohodě se zákazníky a na jejich přání a návrhy, vytváří. „Když to shrnu, jsou reklamy v Benešově absolutní nevkus,“ nebere si servítky profesionální tvůrce reklamy.

Jenže odstranění reklamy nebude úplná procházka růžovým sadem. Podle starosty města Jaroslava Hlavničky bude o nelegálně umístěné reklamě rozhodovat Stavební úřad Benešov. „Ten může takovou stavbu nechat odstranit,“ připomněl lídr radnice, ale upozornil, že nedokáže odhadnout, jak intenzivně bude stavební úřad, což je státní správa, tlačit na majitele nepovolené reklamy a na jejím odstranění. „My na městě jako samospráva samozřejmě na to tlačit budeme, ale mám takový pocit, že to i tak bude běh na dlouhé trati,“ míní starosta.

Základem možného zahájení řízení o odstranění nepovolené stavby bude dohledání dokumentace, na jejímž základě dílo v ulici přibylo. „K novým reklamám se už bude vyjadřovat městský architekt a v případě jeho kladného vyjádření dostane také souhlas města,“ dodal starosta Jaroslav Hlavnička.