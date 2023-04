/FOTO/ Stejně jako každoročně nebude ani letos na jaře chybět v Benešově rozsáhlé blokové čištění komunikací, parkovišť a chodníků.

Uklízení ulic mají v Benešově na starosti pracovníci technických služeb. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

K tomu však pracovníci Technických služeb Benešov (TS) a jejich těžká technika potřebují dostatek místa bez překážejících automobilů. „Žádáme proto občany o odklizení vozidel z lokalit ve dnech, kdy bude prováděno čištění. Děkujeme, že svá vozidla na pár hodin přeparkujete a umožníte tím vyčistit uvedenou lokalitu,“ uvedl ředitel Technických služeb Benešov Bohumil Rataj.

Na rozdíl od čištění jednotlivých ulic tentokrát TS nebudou během období úklidu, vzhledem k velkému rozsahu uklízených komunikací, umísťovat značky upozorňující na zmiňované práce. Do benešovských ulic úklidová komunální technika vyrazí vždy už půl sedmé ráno a zpět na základnu se vrátí dvě hodiny po poledni. O aktuálním dění budou TS průběžně informovat na svém webu i stránkách města.

Úklidy začnou v pondělí 3. dubna na jižní straně města a první úklidový týden skončí ve čtvrtek 6. dubna v centru na Masarykově a Malém náměstí, kolem Kulturního domu Karlov a v ulicích Tyršově a Vnoučkově. Druhý gruntovací týden odstartují TS v úterý 11. dubna a nepořádek budou odstraňovat až do pátku 14. dubna. O týden později je uklízení naplánováno od pondělí 17. do pátku 21. dubna a závěr očisty přijde od pondělí 24. do pátku 28. dubna. V tomto týdnu budou technické služby už v pondělí čistit také kruhové objezdy u čerpadla pohonných hmot OMV na Červených Vršcích, pod Nemocnicí, na Bezděkově, v Nové Pražské a také ten u vily Katušky a na Mariánovicích. Očistou projdou ten den i ostrůvky uprostřed silnic v Čechově ulici, Dlouhých Polích, Okrouhlici a Boušicích. V úterý 25. dubna se pak čištění dotkne také místních částí Bedrče, Pomněnic, obou Lhot a Úročnice. Na čištění velkých parkovišť v ulicích Villaniho, Na Bezděkově, Vlašimské, J. Švermy, M. Kudeříkové, J. Horáka, Nové Pražské se TS Benešov vrhnou až během května a to kvůli velkého počtu tam parkujících aut. Čištění bude prováděno postupně a uživatele parkovišť na to upozorní přenosné dopravní značení.