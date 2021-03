Vše začala uživatelka na Twitteru s přezdívkou Nesestra, což je Češka dlouhodobě žijící ve Velké Británii: „Nechci nikomu radit, ale neměli byste vyslat do Blaníku očkovaci komando? Jestli ta skvadra kmetů vyjede, až bude nejhůř, nakazej se při první zastávce na pití,“ napsala a dodala, že vzhledem k pokročilému věku bojovníků, kteří mnohonásobně překročili osmdesátku, nemusí na nějaké zachraňování vůbec dojít.

Vždyť je ani nepustí přes hranice okresu Benešov. — Martin Šinkovský ? (@masinko) March 2, 2021

Ovšem zapomněla na jednu důležitou věc – zákaz pohybu mezi okresy. I očkovaní rytíři by se museli zastavit na Benešovsku a hranice do sousedních okresů by nesměli překročit. „Tak hlavně je zastaví první hlídka. Ale snad se do toho sousedního okresu probojují,“ věří například Renáta Zelenková.

A to podle uživatelů sociálních sítí není jisté, že bez vakcinace by na hranice okresu vůbec dojeli. „Kdyby tam dojeli, jakože nedojedou,“ kontrovala Nesestra.

Jak ale rytíře registrovat k očkování? Legenda na sociální síti začala ožívat. „Slyšel jsem, že se chtěli registrovat on-line, ale nemají rodná čísla,“ zveřejnil Tomáš Látal.

Tak hlavně je zastaví první hlídka. Ale snad se do toho sousedního okresu probojují. — Renáta Zelenková (@renzelenkova) March 2, 2021

Úplní pesimisté, někdo by řekl realisté, jsou přesvědčeni, že blaničtí rytíři už stejně pochytili moderní zvyklosti a vyjíždět se jim ani nechce. Respektive nemohou. „Dle neověřených zpráv se výjezd zatím odkládá. S ohledem na určité změny během posledních staletí, vypsala válečná kancelář blanických rytířů tendr na přezbrojení. Nyní plyne lhůta na dotazy uchazečů,“ uzavřel uživatel s přezdívkou Don Chichot.