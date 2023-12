„Designově je prostor, který Billa využívá úplně jiný, společnost má totiž nové standardy,“ říká zástupce majitele obchodního domu Hynek Veselý. Připomněl, že obchod Billa je nyní vybavený nejmodernějším protipožárním systémem, který splňuje současné přísné normy. Zahrnuje například i to, že vstup do Billy bude oddělený od vstupu do objektu. Před požárem zákazníci vstupovali do předsálí, které bylo společné pro všechny. Díky oddělenému vchodu bude provoz v Bille nerušený dalšími rekonstrukčními pracemi, které potrvají až do příštího roku.

Vedoucí státního požárního dozoru HZS Benešov Radek Svoboda popisuje požárně bezpečnostní vybavení, které Billa splňuje.Zdroj: Deník/Zdeněk Kellner

Podle Hynka Veselého je v obchodním domě nataženo na deset kilometrů kabelů včetně těch v protipožární úpravě. Ty jsou od běžných lehce rozeznatelné, protože mají oranžovou barvu. „Pouze EPS, tedy elektrická požární signalizace je vybavena kabely v délce tři a půl kilometru,“ potvrdil. Bezpečnostní speciality jsou ale také na jiných místech Hvězdy. Vlastník při dostavbě interiéru postupuje podle projektu Požárně bezpečnostního řešení, které stanovuje na některých místech odolnost použitých stavebních materiálů proti ohni až 120 minut.

Elektrická požární signalizace i klíčový trezor

V pátek 1. prosince na místě pracoval také vedoucí státního požárního dozoru HZS Benešov Radek Svoboda. Připomněl, že v Bille je nainstalováno spousta speciálních protipožárních prvků. „Jako základ je v této prodejně elektrická požární signalizace, která v případě požáru vyrozumí naše operační středisko a tím se zkrátí doba příjezdu požárních jednotek. Současně eliminuje také nebezpečí, že požár vznikne tam, kde se nikdo nepohybuje a tím se o něm nikdo včas nedozví,“ připomněl.

Podívejte se: V Benešově vylepšili vánoční strom, ozdoby si tentokrát zapůjčili

U obchodního domu nebude chybět ani takzvaný klíčový trezor, podobně jako je tomu nyní například i u KD Týnec. Trezor si při zásahu hasiči otevřou a získají pomocí tam uloženého klíče přístup do celého objektu, aniž by se tam museli složitě dostávat násilnou cestou. Prostory jsou vybaveny i „panikovým“ osvětlením, které pomůže lidem najít nejbližší cestu ven. „Prostor obchodu je vybaven například také žáru odolnými dveřmi mezi skladem a prodejnou. Ty se v případě požáru zavřou, aby se oheň a kouř nešířil dál. Dveře musí ohni odolat šedesát minut. Jsou tu ale také dveře vchodové, které se naopak v případě požáru otevřou, aby zákazníci a personál, mohli bezpečně opustit prostor,“ vysvětlil Radek Svoboda.

Dopravní revoluce v Benešově: řidiči parkovné zaplatí teprve před odjezdem

EPS také ovládá vzduchotechniku, kterou mohou manuálně z obslužného panelu řídit i zasahující hasiči. Díky tomu by nemělo dojít k tomu, co se stalo při požáru 14. listopadu 2022. Jedovatý kouř valící se z místa vzniku ohně zaplnit velice rychle všechny prostory. Výrazně snížil viditelnost a znesnadnil lidem únik do bezpečí. Jen shodou šťastných náhod si taková situace nevyžádala oběti. „Ve vzduchtechnickém potrubí se přehodí klapky a díky tomu se odsaje kouř. Je to obrovsky výkonné zařízení poháněné třemi ventilátory. Budova po celou svoji životnost bude muset splňovat tři zásadní podmínky – bezpečnou evakuaci lidí, záchranu osob a provedení zásahu,“ uvedl hasič.

Dveře za milion

Celá budova je rozdělená do požárních úseků, z nichž by se oheň neměl dostat do dalšího. „Billa prošla zhruba před třemi roky rekonstrukcí a díky tomu byla požárem nejméně zasažená. Na rozdíl od samotné budovy, která byla kolaudovaná v osmdesátých, devadesátých letech minulého století. Nyní se šlo ještě nad současné normy, které zvyšují požární bezpečnost,“ dodal Radek Svoboda s tím, že prostor obchodu je vybavený i evakuačním rozhlasem, který upozorní lidi na požár. Zájem obchodníků a to i těch „původních“ o místo ve Hvězdě je velký.

Obnova Hvězdy pokračuje i v zimě:

Zdroj: Zdeněk Kellner

V současné době už je podle Hynka Veselého k mání pouze jediný s plochou 45 metrů čtverečních. Zatímco před požárem bylo v OD přes dvacet nájemců, nyní jich bude pouze dvanáct. K mání ale budou mít více místa. „Největší obchod bude ve třetím nadzemním podlaží s plochou 600 m². Jen prosklené dveře, které oddělí prostor chodby od prodejny, se sílou skla čtyři centimetry skrápěného v případě požáru vodou, přijdou na milion korun,“ připomněl zástupce investora.