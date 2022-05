„Dětem ukazujeme naše vybavení a seznamujeme je s bezpečným chováním u vody a pravidly, která by tam měli dodržovat všichni,“ připomněl zkušený policista. Potvrdil, že jen během následujícího měsíce června policisté z poříčního oddělení zopakují obdobnou akci pro školáky celkem šestnáctkrát.

„Mohou sem přijet děti z celých středních Čech, ale většinou se jedná o žáky škol v okrese Benešov, Praha východ a Praha západ, které to k nám mají nejblíže,“ uvedl Bernard s tím, že na dětech ho stále překvapuje, jak velký zájem o práci policie projevují a že ví, mnohdy více, než jejich rodiče, jak se u vody správně chovat.

Hledání pomocí sonaru

Ani to ale nezabrání utonutím. Těch je podle Bernarda na celém území kraje za rok kolem šestnácti. Většina tragédií se odehrává na menších tocích, na jezech či splavech, nikoliv přímo v rekreačních oblastech vltavské kaskády.

Pro případ, že by policisté hledali utonulého na Slapech, využívají k tomu v prámu poháněném dvěma silnými motory echolokátor, neboli sonar či ultrazvuk. „Ten nám slouží k vyhledávání předmětů ve vodě a na dně. Na monitoru se při tom zobrazí například i tělo utonulého,“ potvrdil jeden z policistů zapojených do osvětové akce.

Těžká potápěčská výzbroj

A právě vybavení policistů zaujalo také týnecké čtvrťáky. Michal zaníceně komentoval možnost policistů domluvit se s kolegy na břehu prostřednictvím vysílačky. Karel zase obdivoval na člunu kompas a to, že se loď, pokud se jeden ze dvou motorů otočí do protisměru, může prakticky točit dokola. Marek vyzdvihl také policejní vysílačku a echolokátor, jímž policisté „vidí“ až na dno. To Robert zase připomněl, že ho překvapilo, že potápěčská výstroj váží třicet kilogramů.

Informace, které pětačtyřicet dětí z první a čtvrté třídy týnecké školy na Slapech nabylo, poslouží i při jejich další výuce. Ivana Dolejšová, třídní učitelka první třídy připomněla, že tato akce je pro její prvňáky první, ale o premiéru jde kvůli covidovým opatřením také pro čtvrťáky.

„Dva roky jsme s dětmi nejezdili nikam. Díky této akci si ve škole připomeneme, co jsme tu viděli a slyšeli. Při výtvarné výchově k tomu budeme malovat obrázky a z výletu si napíšeme i nějaké slohové cvičení,“ dodala kantorka.

Poříční oddělení Slapy má rajon od Radavy na pomezí jižních a středních Čech až po Mělník na soutoku Vltavy s Labem. Měří celkem 140 kilometrů, ale slapští policisté se o něj dělí s kolegy z Nymburka a Prahy. Samotná hladina přehrady má 40 kilometrů.