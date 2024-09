Na Benešovsku začal nový školní rok obdobně, jako ty předešlé. Dokládá to také snímek z 2. září 2024 z vlašimské ZŠ Vorlina.

Takové okolnosti hrozby se dotkly například některých základních škol v hlavním městě. V celém Česku jich pak bylo na 450.

A jak situaci vnímají zřizovatelé škol na Benešovsko? Jak ve středu 4. září dopoledne přiznal vlašimský starosta Luděk Jeništa, o takové hrozbě zatím ještě ani neslyšel.

„Abych řekl pravdu, tak já jsem to ještě ani nečetl. Nikdo mě ani nekontaktoval a nemáme žádnou informaci ani od policie. Co vím, na školách ve Vlašimi se nic mimořádného neděje,“ ujistil. „Život už začíná být nějaký divný,“ poznamenal.

Také benešovský místostarosta Jakub Hostek potvrdil, že se v benešovských školách nic neobvyklého a to už od začátku školního roku neděje.

„Mám zprávy, tak se to našich škol netýká,“ sdělil Deníku. „Pokud by se něco stalo, bezpochyby by mě informovala naše městská policie,“ dodal.

Také ve třetí z obcí s rozšířenou působností, Voticích, se podle radní města a zástupkyně ředitelky Základní školy Votice Kláry Blahošové žádné policejní manévry neodehrávaly.

„Informaci o nějaké hrozbě naší školy nemám,“ potvrdila.

Ani Martin Kadrnožka, starosta Týnce nad Sázavou neměl ve středu žádnou zprávu o tom, že by se něco v základní škole dělo, že by jí někdo vyhrožoval.

„Zaplať pánbůh,“ řekl k tomu.

Připustil, že ale v Týnci situaci jako rizikovou vnímají a nepodceňují.

„Pan místostarosta, který má školství na starosti má svolanou školskou radu, kde právě s paní ředitelkou bude diskutovat a probírat situaci. Máme také krizový plán, který určuje, co dělat, kdyby se něco takového stalo,“ připomněl starosta.

Na jednání se podle něj bude mluvit také o situaci, k níž došlo na Základní škole v Domažlicích.

„Škola je zabezpečená, zamyká se. Máme tam na vstupu i stálou službu, která ví o všem nebo o každém, kdo se do školy dostane či nedostane. Jinak než přes hlavní vchod se normálně do základní školy nedostanete. Také pavilony školky se standardně zamykají, areál je oplocený a u vstupu do pavilonu jsou videotelefony,“ doplnil týnecký starosta.

Podle vyjádření Policie ČR na síti X policisté na případu stále pracují a jsou ve spojení se slovenskými kolegy, kteří řeší téměř identickou výhružku.

„Současně máme dílčí informace o tom, že na sociálních sítích koluje podobné prohlášení, orientované tentokrát na všechny typy škol (nikoliv pouze ZŠ) a na datum 4. září 2024. Zároveň chceme ujistit veřejnost, že nemáme žádné konkrétní informace vedoucí k tomu, že by měl být někdo ohrožen. Na případu pracuje mj. Národní centrála proti terorismu, extrémismu a kybernetické kriminalitě,“ sdělila česká policie.