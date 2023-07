/FOTOGALERIE/ I když se nejatraktivnější část turistické sezony blíží k poločasu, kempy, tábořiště a pobřežní občerstvovačky kolem Sázavy ve švech nepraskají. Neprší, řeka vysychá. Lodě proto nyní končí v Týnci nad Sázavou. Deník zjišťoval zda turisté, kteří se pohybují po řece a kolem ní, mohou v provozovnách hradit útratu platebními kartami.

Říční lázně Spolku pro senohrabskou plovárnu u zlenické zříceniny Hláska. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

Jedním z největších tábořišť na středním toku řeky je na sázavském Ostrově ležícím přímo ve městě nesoucím stejné jméno jako řeka. „Naši klienti mohou platit kartou na recepci,“ potvrdil ředitel areálu Petr Kejdana s tím, že hosté pro úhradu útraty volí zhruba půl na půl bezhotovostní a hotovostní placení.

Na začátku sezóny ještě stav vody umožňoval vodákům dojet až do Pikovic:

„V kempu působím už šest let a platební terminál je tu po celou tu dobu,“ dodal. Na druhé straně města v Tábořišti U Hrocha provozovatel Libor Procházka potvrdil, že tam lze prozatím platit jen skutečnými penězi. „Mezi našimi klienty po placení kartou dosud nebyla žádná poptávka, proto se na to nechystáme. Díky tomu můžeme držet příznivější ceny pro naše hosty,“ uvedl.

V Českém Šternberku zaplatíte i bitcoiny

Platební terminál nemají ani v Tábořišti U Karla v Českém Šternberku. „Ani si to nepřeju,“ řekl majitel tábořiště Karel Kroupa s tím, že k tomu má dva důvody. „Banka by si za to strhávala tři až čtyři procenta. Druhým důvodem je to, že jsme v přírodě. Sem na Sázavu utíkají lidé z města a je trapné, že by chtěli, aby na sobě měly borovice wifiny a na každém rohu stál bankomat. Neberu povídačky rodičů, že přes kartu mají alespoň kontrolu, kolik ten jejich kluk utratí. Děti s platebními kartami na nás koukají a diví se, že jim říkáme, že to do přírody nepatří. Ale přijíždějí sem i řidiči, kteří také nemají hotovost. To je pro mě nepochopitelné,“ dodal.

V Českém Šternberku je bez terminálu také občerstvení s názvem Sázavský Kraken. Provozuje ho s bratrem Pavel Kunc. Nejde přitom o žádnou stavbu, ale skříňový sovětský vojenský automobil Gaz 66, dříve používaný jako rušička signálu. Stojí pod strání s hradem a ve stínu pod korunami stromů čeká na hosty na plácku mezi řekou a asfaltovou silničkou do místní části Červánky. Turisty na vodě láká k molu a posezením u stolků s lavicemi. „U nás se platí pouze hotově, případně kryptoměnami přes elektronickou peněženku,“ vysvětlil mladý muž. „Terminál nemáme, otevřeli jsme teprve minulý týden a navíc nechceme hradit poplatky, které jsou spojené s jeho provozem,“ přiznal provozovatel Krakena a připomněl, že zatím nikdo neměl problém sáhnout do peněženky pro bankovky nebo mince.

Terminál nemáme a mít nebudeme

Platební terminál postrádá také Camp Lávka u Chocerad. „Platební terminál nemáme, nebudeme mít a příští rok se o to ani nebudeme snažit. Všechno účtujeme přes pokladnu,“ potvrdila provozní.

To v tábořišti u hotelu Kormorán ve Zlenicích platební terminál funguje druhým rokem. „S provozem jsme spokojeni,“ zhodnotil majitel zařízení Petr Pšenčík. Jen přes řeku na pravém břehu Sázavy provozuje už téměř tři desítky let Spolek pro senohrabskou plovárnu říční lázně. Leží mezi řekou, potokem Mnichovkou a hned pod zříceninou proslavenou historickou detektivkou Radovana Šimáčka, Zločin na Zlenicích hradě L.P. 1318. Říční lázně má na starosti zástupce výboru spolku Vojtěch Kašpar. „Kartami tu nelze platit. Jako spolek máme co dělat, abychom to tady udrželi v chodu, takže o nějakém terminálu vůbec neuvažujeme,“ přiznal.

Platební karty jsou hostům k ničemu také v kempu u Čerčanských koupadel. I tam se platí jen hotově. „Nechci dávat bance žádné peníze navíc,“ vysvětlil provozovatel Václav Lagron. V Týnci, kde za současného stavu vody končí plavba lodí, své hosty marně vyhlíží nájemce občerstvení u jezu Kaňov Jaroslav Šmejkal. „Terminál tady ještě nemáme, mám toto místo v pronájmu prvním rokem,“ vysvětlil.