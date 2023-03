Bezdomovci v Benešově odmítají pomoc města. Raději bydlí v opuštěných kasárnách

/FOTOGALERIE/ I když se benešovská radnice pokouší řešit už řadu let a vlastně permanentně problém bezdomovectví, stejně jako v jiných sídlech se jí to daří jen částečně. Lidé bez domova v Benešově dál přebývají, třebaže pro jejich začlenění do normálně fungující společnosti městský úřad přijal řadu opatření a vybudoval i některá zařízení.

Čerpací stanice pohonných hmot v bývalých Táborských kasárnách v Benešově. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner