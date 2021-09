Jenže ani v tom okamžiku řidiči jedoucí od Neveklova na Příbramsko hladce neprojedou. Cestáři totiž uzavřou poslední část této akce, zhruba sto metrů dlouhý úsek na začátku Stranného. „Tato část rekonstrukce silnice se musí realizovat samostatně, protože nyní zajišťuje jediný přístup do uvedené obce. Zprovozněna bude do konce října,“ dodala mluvčí KSÚS a připomněla ještě, že cena díla je přes 141 miliónů korun bez DPH.

Samotné práce přinesly odfrézování asfaltových vrstev, budování drenáží a sanace podloží. Následovat bude do konce září pokládka asfaltových vrstev a ze Stranného se už bude moci jezdit do Bělice a dál na Příbramsko a Berounsko.

V současné době jezdí kvůli úplné uzavírce objížďkou a tak to zůstane i po zprovoznění zmiňované silnice u Stranného. „Rekonstrukce úseku kolem této obce probíhá v rámci akce II/114 most Živohošť – Neveklov,“ připomněla mluvčí Krajské správy a údržby silnic Petra Kučerová.

/FOTOGALERIE/ I když rekonstrukce zhruba 400 metrů dlouhého úseku silnice II/114 ve Stranném nedaleko Neveklova skončí v závěru září, řidiči mířící z Benešovska přes Vltavu do Dobříše na Příbramsku nebo Hořovic na Berounsku, ještě vyhráno mít nebudou.

