Nejvíc hostů přitom každoročně navštíví zámek Konopiště. V běžných letech je to právě někdejší habsburský dům, který do společné kasy Národního památkového ústavu (NPÚ) přináší po Karlštejnu nejvíc peněz.

Tentokrát se ale dá očekávat, že ani jeho podpora méně výdělečných památek, příliš nepomůže. NPÚ totiž už nyní, dva týdny před startem návštěvnické sezony rozhodl, že i na začátku dubna zůstanou jeho objekty bez hostů.

Online reportáž

„Národní památkový ústav uzavřel památky s celoročním provozem a odložil zahájení návštěvnické sezony. Zrušeny jsou rovněž všechny přednášky, konference, semináře, besedy a vzdělávací a edukativní aktivity,“ stojí v prohlášení NPÚ.

Prozatím se takové opatření netýká jinak volně přístupných parků a zahrad u památkových objektů ve správě NPÚ.

Zatímco on-line prodej vstupenek je také přerušen, ti, co si lístky už koupili, za ně výměnou dostanou své peníze zpět. Alespoň trochu radosti přece jen mohou mít snoubenci, kteří si v památkách domluvili svatbu.

O svatby nepřijdou

„Již sjednané pronájmy prostor na památkových objektech za účelem konání svatby, za podmínky, že počet všech osob včetně přítomných zaměstnanců NPÚ nepřekročí 30, nebudou rušeny,“ sděluje Národní památkový ústav.

Obdobně k situaci vzniklé šířením „čínské“ choroby přistoupili také na hradě nad řekou Sázavou patřícímu Zdeňku Sternbergovi. Prohlášení o tom na webu památky vyvěsili už ve středu 11. března.

„Velice nás to mrzí, ale s ohledem na současnou situaci a bezpečnostní opatření související s rozšířením viru jsme se po důkladném zvážení rozhodli prodloužit uzavření hradu až do odvolání. S tím bohužel souvisí i zrušení velikonočních prohlídek od 10. do 13. dubna,“ napsala kastelánka hradu Zuzana Míková s tím, že návštěvníkům děkuje za pochopení a omlouvá se za případné komplikace.

Co zámek Jemniště? A co Velikonoce?

Na webu zámku Jemniště ještě v pátek 13. také informace o zrušeném začátku návštěvnické sezony nevisela.

„V návaznosti na opatření NPÚ jsme o tom diskutovali s členy Asociace majitelů soukromých hradů a zámků. A přesto, že nejsme jejich členem, přiklonili jsme se k tomu. Nejpozději v pondělí 16. března by se na našem webu měla objevit zpráva, že prohlídky zámku jsou přerušené,“ řekl majitel Jemniště Jiří Sternberg.

Připomněl také, že zámek chtěl otevřít prvním návštěvníkům stejně až na začátku dubna a na Velikonoce. V tu dobu už by, pokud se situace nezhorší, měl být nouzový stav ukončen.

„Skončit by měl na Zelený čtvrtek, a tak bychom na Velikonoce otevřeli. Pokud by vláda nouzový stav prodloužila, měli bychom veřejnosti přístupnou za schválených podmínek alespoň zámeckou restauraci,“ plánuje Jiří Sternberg s tím, že by expozice zůstaly zavřené.

Současně majitel Jemniště přiznal, že by sice mohli do zámku pouštět po hodině malé skupinky do třiceti lidí, ale kvůli tomu, že by další zájemci čekali na vstup, k takové praxi nepřistoupí. „Doufám, že nouzový stav nebude trvat příliš dlouho,“ dodal.

Poslední z kvarteta pozoruhodných památek Benešovska, zámek Vrchotovy Janovice, který spravuje Národní muzeum, na webu ještě v pátek 13. března odpoledne žádné prohlášení o zrušeném startu sezony neměl. Home page zámku sice na bordo podbarveném snímku sděloval: dočasně uzavřeno – temporarily closed, ale evidentně vzkaz souvisel ještě se zimní přestávkou. Ta má trvat do konce března.

Žádnou další informaci ohledně opatření kvůli koronaviru vrchotojanovický zámecký web nepřinášel. Naopak text zval například k návštěvě expozice s názvem České zvonařství a Společnost v Čechách 19. století a Rilke, Kraus a Vrchotovy Janovice.