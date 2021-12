České betlémy jsou dřevěné, papírové, plastické či jen malované na pevné podložce nebo třeba, jako v Nesvačilech nedaleko Bystřice, dokonce keramické. Obvykle jsou volně přístupné, ale právě ten nesvačilský je v „domečku“ za bezpečným sklem. Škoda jen, že k lepšímu vizuálnímu vjemu tam brání námraza, která se vytvořila uvnitř.

Jak vánoční výzdoba vypadá v Křivsoudově, Čechticích, Vlašimi, Domašíně, Neveklově nebo i v Nesvačilech, dokládají snímky fotogalerie.

OBRAZEM: Romantiku do center obcí a měst na Benešovsku přináší vánoční výzdoba

Jak také betlémy také mohou vypadat, se každý může přesvědčit nejen v centrech sídle, ale například i při už tradiční, v pořadí osmé výstavě v areálu zámku Třebešicích. Tohle pozoruhodné místo nedaleko Divišova na Benešovsku, existují totiž také Třebešice na Kutnohorsku, s nimiž si ty "benešovské" lidé pletou, zachráněné díky péči nových majitelů, rodiny Valdovy, vstalo doslova z popela.

„Betlémy jsou naše vlastní a začali jsme je sbírat tak, že naše děti nám je vyráběly a věnovaly k Vánocům. Byly vystřihované z časopisu ABC,“ připomněla Eliška Valdová s tím, že při úplně první výstavě, která však byla v roce 2014 zamýšlená jen jako sousedské setkání, posloužily jako kulisa v prázdné konírně právě betlémy papírové, dětské.

A právě v nyní už citlivě zrekonstruovaných maštalích organizátorka vystavuje vedle betlémů také zachráněné staré dětské sáňky. Jejich shromažďování začalo docela obyčejně. Ty úplně první jsou totiž rodinným dědictvím. Dědeček Elišky Valdové je vyrobil svému malému Venouškovi. A pak je zdědila i Eliška.

„Narazit na hezké sáňky na internetu je dnes už opravdu klika,“ přiznala vystavovatelka a připomněla, že ji na Vánoce pokaždé velmi těší poměrně velký zájem veřejnosti, kdy si staré objekty prohlíží a vzpomíná mnoho set lidí.

Betlémy a sáňky ozdobily prostory zámecké konírny v Třebešicích

"Už to je pro nás odměna a ukazuje se, že práce při obnově zámku měla smyls a že to není samoúčelné. Abychom si to tu dělali jen sami pro sebe, na to je tahle chalupa až příliš velká,“ dodala spolumajitelka historického objektu.

Expozice v Třebešicích u Divišova je přístupná o víkendech 11. a 12. prosince, dále pak 18. a 19. prosince a také v neděli 26. prosince na druhý svátek vánoční a to pokaždé od 12 do 17 hodin.