Dojde k tomu v od pondělí 13. do soboty 25. července. Důvodem prací je oprava havarijního stavu fasády domu č.p. 2074, jíž je právě Finanční úřad Benešov. na práce na komunikaci upozorní chodce i motoristy přenosné dopravní značení.

Kvůli vzniku vodorovného značení na silnici nezaparkují

Zatím jen formou návrhu opatření obecné povahy oznamuje Silniční správní úřad Benešov dočasný zákaz zastavení v ulici K Pazderně. Právě tam vzniká v prostoru křížení s Vlašimskou ulicí ostrůvek, který pomůže zvýšit bezpečnost chodců. V souvislosti s jeho dokončením má podle projektu vzniknout v ulici K Pazderně také patřičné vodorovné značení. Termínem prací, při nichž specializovaná firma nastříká na vozovku nové vodorovné značení, je předběžně pondělí 27. až středa 29. července. Po tu dobu budou cestáři potřebovat, aby v ulici nestálo žádné vozidlo.

Testy na covid 19 provádějí na stejném místě, ale v jiný čas

Testy na onemocnění novým čínským koronavirem, které v Benešově začaly na jaře v poliklinice na Malém náměstí a přes parkoviště u plaveckého bazénu nakonec zakotvily v areálu Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, provádějí prací pověření zdravotníci od včerejška v jinou dobu. Nově je odběrné místo na onemocnění Covid 19, k němuž je přístup z Erbenovy ulice, otevřeno od včerejška od pondělí do soboty od 7 do 12 hodin. V neděli se testování neprovádí.

V Sázavě se každý může stát archeologem

Archeologické léto mohou prožít zájemci o historii v sázavském klášteře každé prázdninové úterý. Ten den odpoledne, mezi čtvrt na tři a tři čtvrtě na čtyři, se tam konají netradiční prohlídky. V rámci nich se účastníci, z nichž dospělí zaplatí stovku a děti nad osm let, studenti a senioři nad 65 let 70 korun zúčastní akce nazvané Archeologické léto aneb s archeology Archeologického ústavu AV ČR o výzkumech Sázavského kláštera. Při ní se účastníci seznámí s archeologickými výzkumy v kláštera i jeho okolí. Dozví se ale také to, co v příštích letech ještě může archeologický výzkum v klášterním areálu prozradit.

V Ledcích vystoupí flétnista Jakub Kydlíček

Jak se vyvíjela od začátku čtrnáctého století po současnost všeobecně hodně známá a také kvůli tomu velmi populární zobcová flétna, doloží návštěvníkům kostela svatého Bartoloměje v Ledcích, samotě na půl cestě mezi zříceninou hradu Zbořený Kostelec a Nespeky pětatřicetiletý Jakub Kydlíček. Hráč na zobcovou flétnu a dirigent se specializuje převážně na hudbu starších stylových epoch jako je baroko, renesance či pozdní středověk. Zvládá ale také skladby soudobých autorů. V Ledcích vystoupí v neděli 12. července od čtyř hodin odpoledne s koncertem nazvaným Sola musica – antalogia.