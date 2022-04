„Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu,“ připomněl ředitel Technických služeb Benešov Bohumil Rataj.

Z osvědčení, které Benešov získal také vyplývá, že díky obyvatelům se do vzduchu loni dostalo o 1 669,70 tun CO² méně. Takové množství podle Elektrowinu pohltí 643 kusů vzrostlých smrků.

Ve hře o místo pro výstavbu třídicí linky domovního odpadu jsou tři lokality

Společnost navíc spočítala, že díky odevzdanému elektroodpadu z Benešova nebylo nutné vytěžit 83 196,96 litrů ropy. „Z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta například na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 3112 krát,“ upozorňuje firma s tím, že také došlo k úspoře 856 446,13 kWh energie, což by vystačilo na 856 447 cyklů myčky nádobí.

Současně se z benešovského elektroodpadu podařilo vytěžit i 81 698,74 kg železa, 2 878,72 kg mědi nebo 3 493,82 kg hliníku.