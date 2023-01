Hlasující obdrželi od tříčlenné volební komise jediný hlasovací lístek se jmény obou prezidentských finalistů. Na studentském volebním lístku měli oficiálně přidělené číslo. Petr Pavel tedy čtyřku a Andrej Babiš sedmičku. Pak už stačilo za plentou zakroužkovat to správné číslo a při odchodu na vyučování vhodit lístek do volební urny.

Z protizemanovských městských bašt Benešovska si svou linii drží už jen Pyšely

Pro koho a proč benešovští gymnazisté hlasovali tentokrát? Šestnáctiletý Adam dal přednost Petru Pavlovi. "Ztotožňuji se se spoustou jeho názorů a přijde mi, že by byl lepším prezidentem. A i když nemohu ještě volit, chci mu svou podporu vyjádřit alespoň tímto způsobem,“ řekl přesvědčivě s tím, že si názor na kandidáty udělal především při televizních diskusích.

Rozhodovaly předvolební debaty

Také Vítek se přiklonil na stranu Petra Pavla. „Myslím si, že by byl lepším prezidentem,“ míní. Stejný názor sdílí i Štěpán. „Volil jsem Petra Pavla. Přijde mi jako lepší kandidát než Andrej Babiš. Toho volí jen starší generace. Při volbě jsem se rozhodoval lidsky, podle toho, jak si myslím, že by reprezentoval náš stát,“ vysvětlil. Také on si své názory na kandidáty vytvářel zejména při předvolebních diskusích. „Snažil jsem se stihnout všechny a podařilo se mi to i u té na Nově, kam dorazil i Babiš,“ dodal.

Na Benešovsku těsně zvítězil generál Pavel. Ve druhém kole vyzve Babiše

Sedmnáctiletá Sára odpovídala na stejný dotaz jako její spolužáci ještě před hlasováním. „Svou volbu si nechám pro sebe. Ale hlas dám tomu, kdo je mi sympatičtější.“ To Diana v prvním kole podpořila Danuši Nerudovou. „Teď jsem volila Petra Pavla, protože si myslím, že to bude o hodně lepší prezident než Babiš.“ sdělila.

Také Emily upřednostnila Petra Pavla. „Zvolila jsem menší zlo,“ podotkla. Petra Pavla ve studentských volbách podpořil také Lukáš. „Pan Pavel je demokrat. Babiš je zlo a v naší zemi by neměl být prezidentem,“ tvrdí student.

Šestnáctiletá Lucka se studentských voleb neúčastnila. „Počkám si, na skutečné volby, až mi bude osmnáct,“ uvedla.