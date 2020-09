Právě uvedené stavby s sebou přinášejí uzavírky a tím také převádějí dopravu do jiných částí města. Nejvíc tak trpí obyvatelé Čechovy, Nové Pražské, Hodějovského nebo i Vlašimské ulice. Po dokončení zmiňovaných akcí, což by se mělo stát v nejbližších měsících, bude Benešov lepším místem pro dopravu. Proto také pro život.

Zlepšit životní prostředí, a to zejména v nejvíc zasaženém centru, chtějí však radní už nyní. Proto se domluvili na kroku, který v Česku úplně běžný není. „Naše městská hromadná doprava je pro všechny zcela zdarma,“ potvrdil místostarosta Zdeněk Zahradníček.

Cílem takového kroku je nabídnout co největšímu počtu lidí, ale zejména rodičům a jejich dětem, cestování jedním dopravním prostředkem – nejlépe autobusem MHD. Před školami totiž není příliš místa a před osmou hodinou se tam doprava kvůli transportu žáků ještě víc zahušťuje.

Také proto město vytvořilo místo dvou původních linek MHD, tři – modrou, zelenou a oranžovou. „Autobusy jezdí od začátku září. Bohužel kvůli dopravním stavbách v Nádražní ulici zatím jen podle výlukového jízdního řádu,“ vysvětlil benešovský místostarosta.

Nové autobusové linky přivádějí autobusy, nikoliv ty velkokapacitní, ale menší, obratnější také do míst, kde dříve lidé autobus ani nezahlédli. „Prosíme proto všechny školáky, pracující i seniory, aby nových bezplatných linek využívali co nejvíce a pomohli tak zlepšit dopravní situaci i bezpečnost ve městě, a to zejména před základními školami,“ uvedl starosta města Jaroslav Hlavnička.

Autobusy tak jezdí například i ve vilkové čtvrti na Červených Vršcích a zajíždějí i přímo mezi rodinné domy v Mariánovicích. „Městská hromadná doprava ale jezdí nyní i do Bukové a Vidlákovy Lhoty nebo Žabovřesk,“ sdělil Zdeněk Zahradníček.

Potvrdil ale, že se ale objevily i negativní reakce. Některým lidem se nelíbí, že autobusy nejezdí také k nim. To je případ, kdy linka MHD nevede z dolní části Vlašimské ulice k nemocnici. Právě proto už za tak krátkou dobu provozu došlo i na připomínky občanů. „Všechna nová opatření, která vznikla na základě podnětů občanů, byla odsouhlasena. Nyní se nachází ve stavu řešení. Realizována budou v co nejkratším čase,“ dodal dopravní expert Jan Vachtl.

Efektivnost opatření bude město Podle místostarosty Zdeňka Zahradníčka vyhodnocovat na konci roku po čtyřech měsících provozu. Starý systém město přišel na tři miliony korun za rok, nový by měl stát zhruba dvakrát víc. "Po vyhodnocení se rozhodneme na úpravách. Rádi bychom ale tento systém zachovali," dodal místostarosta.