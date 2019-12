„V dalších dnech očekáváme, že budou spuštěny rentgeny a sona, ARO, JIP chirurgie, multioborová JIP, neurologie, ambulance chirurgie, traumatologie a interny,“ sdělila hejtmanka s tím, že jednotlivé části systému budou nabíhat právě v tomto pořadí a to kvůli náročnosti pro lidi.

Každé jednotlivé softwarové vybavení totiž musí vybavovat dodavatel a to vyžaduje, aby se kvůli tomu dostavil přímo na místo, do nemocnice, kde data do stanice nahraje.

„Předpokládáme, že od ledna už budou v nemocnici probíhat v obvyklém režimu i operace. Operovat se bude i o víkendech po dohodě s lékaři a pacienty, protože má nemocnice objednané pacienty a musí skluz dohnat,“ dodala Jaroslava Pokorná Jermanová.

Počítačový systém benešovské nemocnice napadl ve středu 11. prosince kryptovirus a vyřadil zařízení z operací, v nichž bylo potřeba využívat výpočetní techniku. Nemocnice se postupně vrací k normálu. Případ vyšetřuje také Policie ČR.