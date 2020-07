Samotný vývoj míry nezaměstnanosti, tedy podílu osob bez práce, přitom na pohled nepůsobí dramaticky. Okresní hodnota se meziročně zvedla o necelé procento: z 1,4 na 2,3 procenta. Mimochodem – je to o desetinu menší rozdíl než nárůst nezaměstnanosti v celých středních Čechách; kraj poskočil od loňských 2,2 procenta na 3,2.

Za čísly jsou lidské osudy

Jedná se však o více než pět stovek skutečných lidí, jimž se výrazně změnil život – a vlastně nejen o ně. Mnozí nejsou osamoceni, takže jde i o jejich rodiny. Skutečné počty lidí, jichž životní změna spojená se ztrátou zaměstnání týká, jsou navíc vyšší, než by se mohlo zdát z čísel o nezaměstnanosti v tabulkách ministerstva práce a sociálních věcí. To zpravidla zveřejňuje počty takzvaných dosažitelných uchazečů – přičemž lidí bez práce je víc.

Zatímco ministerstvo ke konci června uvádí pro okres Benešov 1402 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku mezi 15 a 64 roky, na benešovském úřadu práce se setkali s vyšším počtem osudů lidí řešících svou budoucnost.

„V evidenci zdejšího kontaktního pracoviště bylo k 30. červnu celkem 1543 uchazečů o zaměstnání,“ sdělila ve středu Deníku ředitelka Kateřina Novotná. A nabídla i porovnání: loni na konci června to bylo 1019 uchazečů, letos na sklonku února 1175 uchazečů.

Zatímco na počátku roku, v prvním kvartálu od ledna do března, byla nezaměstnanost na Benešovsku srovnatelná s loňským rokem, v dubnu nastal zlom. Namísto tradičního jarního snižování přišel vzestup. Dá se tedy hovořit o souvislostech koronavirové krize.

Jaký bude další vývoj, však podle odborníků nelze ani odhadovat. „Vývoj záleží na mnoha faktorech – a není možné přesněji predikovat,“ konstatovala Novotná. S dodatkem, že stejně jako v jiných regionech její pracoviště situaci na pracovním trhu monitoruje a je v pravidelném kontaktu se zaměstnavateli.

Růst zatím není významný

Obecně platí, že zaměstnavatelé mají nadále zájem o zaměstnance a prostřednictvím Úřadu práce ČR nabízejí vysoký počet volných pracovních míst. Ta se úředníci snaží v maximální možné míře spárovat s vhodnými uchazeči o zaměstnání; například prostřednictvím výběrových řízení.

A protože jsou v plném proudu sezonní práce, i když do evidence uchazečů o zaměstnání přichází nyní víc lidí než před koronavirovou pandemií, řada nezaměstnaných naopak nastupuje do práce. „V praxi to tedy znamená, že i když letos v červnu, na rozdíl od předchozích let, nezaměstnanost vzrostla, nejedná se o nárůst nijak výrazný,“ upozornila Novotná.

Razantnější zvýšení registrované nezaměstnanosti lze zřejmě očekávat s příchodem podzimu.

Nezaměstnanost ve městech na Benešovsku

Město Míra nezaměstnanosti Lidí bez práce Změna proti loňsku Benešov 2,4 procenta 280 +104 Bystřice 2,0 procenta 67 +9 Neveklov 1,5 procenta 29 +9 Pyšely 2,0 procenta 28 +2 Sázava 2,4 procenta 62 +33 Trhový Štěpánov 1,0 procent0 10 -6 Týnec nad Sázavou 2,1 procenta 78 +29 Vlašim 2,3 procenta 181 +41 Votice 2,1 procenta 68 +21 Benešovsko 2,3 procenta 1402 +505 Středočeský kraj 3,2 procenta 28035 +8314



Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR; údaje za červen 2020