S podobným problémem se potýkali také lidé v Kozmicích. Pod okny tamních rodinných domků jezdily „klaďáky“, tedy nákladní automobily určené k transportu kmenů poražených stromů. Stížnosti místních se ale podařilo vyřešit a už téměř rok pro vjezd mezi domky platí přísnější pravidla. Značky nařizují jízdu maximálně 30 kilometrů za hodinu a jsou zde instalovány zpomalovací polštáře. Dopravní značkou pak má do ulice zakázaný vjezd zejména lesní technika na přepravu vytěženého dřeva vozidly a jízdními soupravami s délkou přesahující 10 metrů.

Zkušenosti s ničením majetku obce dopravou mají i ve Zvěstově. Například na konci roku 2019 si přes dopravní zákazové značky řidič plně naloženého klaďáku krátil cestu z Odlochovic do Zvěstova na krajskou silnici II/150. Jenže úzká silnička vedoucí po břehu potoka prochází u zvěstovského mlýna mezi strmým svahem a zdí hospodářského stavení a sotva tam projede osobní auto, natož nákladní vůz. A to se tehdy přesně potvrdilo. S nákladním vozidlem se tehdy utrhla krajnice, kamion se převrátil na bok a náklad se vysypal do potoka. Překládání vysypaného nákladu a stavění vozidla zpět na kola zabraly ve stísněných podmínkách dva dny. Mezitím museli místní jezdit delší trasou kolem samoty Habrovky.

Před rokem půl se pak v jiné části obce, v Roudném, odehrál další případ, na který Zvěstov doplatil finančně ještě víc. Do betonového sloupu na návsi naboural při otáčení na tamní autobusové zastávce kamion, který přijel po místní komunikaci od silnice II/125. Betonový sloup cestou k zemi dopadl na důlní vozík připomínající těžbu zlata v Roudném. Poškodil i přístřešek s informační tabulí, přetrhal elektrické vedení a přes ně strhl další dřevěný sloup. Pachatel ujel, proto z jeho povinného ručení obec neviděla ani korunu. Škoda byla 300 tisíc korun. „Nehodu vyšetřovali policisté, ale bez kamerových záznamů pachatele nezjistili,“ uvedl starosta Karel Babický.

Poslední případy ničení obecního majetku dopravou se odehrávaly nyní, v létě. A nejvíc o prázdninách při žních. Právě tou dobou si po místní komunikaci od silnice II/125 krátily cestu obří traktory široké přes celou silničku. Za sebou tahaly přívěsy velké jak rodinný dům naplněné nad okraj korby starou siláží určenou jako hnojivo k zaorání. Jezdily až dlouho do noci, několik týdnů. Silnička do Roudného je proto na několika místech promačkaná a rozpraskaná. „Největší praskliny jsme nechali zastříkat tekutým asfaltem a zasypat drtí,“ sdělil zvěstovský starosta. Připustil však, že tento problém, kdy si zemědělci krátí cestu a šetří vlastní náklady na úkor poškozování majetku druhých, se netýká jen jedné této jedné silnice. „Traktory ničí i další naše silnice v Bořkovicích, Libouni, Hlohově nebo i krajskou silnici tady u nás ve Zvěstově,“ potvrdil.

Možností, jak tomu zabránit, podle něj moc není. Zemědělci navíc prý obhajují využívanou trasu tím, že platí silniční daň. „Ale z té my jako obec nic nemáme, ovšem silnici opravujeme za své,“ podotkl Babický.

Sloupky zmizely prakticky okamžitě

Jak snaha obce omezit těžkou nákladní dopravu může dopadnout, ukazuje jasně případ ze silničky mezi Libouní a Louňovicemi pod Blaníkem. Kvůli zamezení jízdy náklaďáků a velkých zemědělských strojů tam vzniklo zúžení, na které upozorňovaly dopravní značky. Všechno proběhlo podle zákona, ale sloupky vymezující průjezdnou šíři na místě vydržely sotva pár hodin. „Když se to za čtrnáct dní opravilo, vydrželo to na místě hodinu,“ poznamenal Karel Babický.

Problém silničky přes Roudný ale brzy nejspíš ještě vygraduje. Kraj plánuje rekonstrukci silnice II/125 mezi Louňovicemi a Kamberkem a právě místní zvěstovské komunikace budou řidiči v té době využívat pro objíždění uzavřeného úseku.

Jenže poškozování místních komunikací není jediným problémem. Dalším je rychlá jízda. Ve Zvěstově by chtěli na obou koncích obce středové ostrůvky, které řidiče přimějí ke zpomalení. Podle Karla Babického je záměr ve fázi projektové dokumentace a obec se připravuje na žádost o dotaci.