Třeba operní pěvkyně Andrea Kalivodová upozorňuje na rozkvetlé zahrady romantického zámku Konopiště. Hned dvě interaktivní expozice v Hulicích zmiňuje atletická mistryně Evropy Denisa Helceletová: Vodní dům a Včelí svět. A pozvání dalších hudebníků? Skladatel a zakládající člen skupiny Lucie Michal Dvořák nedá dopustit na Slapy, zpěvák a muzikálový herec Václav Noid Bárta zase radí, že skvělým cílem pro výlet s dětmi je Farmapark Soběhrdy,

Nabídky pro Prahu

Co si vybrat pro chvíle oddechu? Takové rozhodování může napadnout lidi cestující pražským metrem. Není totiž výjimkou, že se v rámci aktuální kampaně sejdou v jeho prostorách vedle sebe CLV plakáty neboli citylighty zvoucí do středních Čech – a také do Jihočeského kraje.

Že tato propagace nezůstává přehlédnuta, zaznamenal Deník z debaty mladého páru s dcerkou. Zastavil se v místě, kde o pozornost soupeřily právě nabídky turistických centrál Středočeského a Jihočeského kraje. Tatínek, který se později představil jako Tomáš, měl jasno.

„Tady napravo tomu rozumím: píšou, že léto jedině v jižních Čechách. Jasně. Ale vedle moc nechápu, co chtěl básník říci,“ pozastavil se nad středočeským sloganem A jak si svých královských 72 hodin užijete vy? Holčička, kterou vedl za ruku, však nabídla přesně opačné mínění: hezčí je pozvánka do střeních Čech. „Je tam víc fotek – a nezbylo žádné bílé místo,“ vysvětlila, jak to vidí ona.

Osobnosti zvou na víc dnů

Královských 72 hodin opravdu nutí přemýšlet. Co mají tato slova sdělovat, vysvětlovala na počátku června i ředitelka krajské turistické centrály Zuzana Vojtová v reakci na dotaz novinářských specialistů na cestovní ruch, když kampaň pro letošní léto představovala na tiskové konferenci. Pro léto, o němž se předpokládá, že kvůli koronavirovým omezením mohou cestovatelské zvyklosti změnit spousty lidí – a doma zůstanou i ti, kteří si ještě před pár měsíci léto bez moře neuměli představit.

Slogan podle Vojtové navazuje na již v zimě zahájenou kampaň Střední Čechy královské – proto tedy královských 72 hodin; což současně naznačuje, že nabídka v cestovním ruchu je tak pestrá, že se každý může cítit jako král. A 72 hodin, tři krát 24, zase upozorňuje na příležitost k vícedenním pobytům. Známé osobnosti totiž na reklamách zvou vždy na tři atraktivní místa v kraji; každé pro jeden den pobytu.

Třeba klarinetista a saxofonista Felix Slováček osobně představuje skvosty Mělnicka: Městské lázně Mšeno, zámky Veltrusy a Nelahozeves. A doporučuje je s přesvědčením: „Když se tam líbí mně, mohlo by se tam líbit i ostatním.“ A kam by podle svého gusta pozvala výletníky sama ředitelka Vojtová? „Já pocházím z jižní Moravy, a tak mám blízko k vinařským cílům,“ svěřila se.

Pomoci mají poukázky

Podpořit turistický ruch přinášející do regionu peníze z útraty návštěvníků mají také poukázky na bezplatný vstup do kulturních institucí (především muzeí, skanzenů a památníků či galerií) zřizovaných Středočeským krajem – a to do celkové hodnoty 500 Kč. K dispozici jsou ubytovatelům pro hosty, kteří u nich stráví nejméně dvě noci. Poukázky, jejichž využívání skončí na sklonku listopadu, mají třicetidenní platnost. Existují také vouchery na služby cestovního ruchu, které dostávají zaměstnanci krajského úřadu i krajských organizací.

Pozvání za tři a půl milionu korun



- Kampaň „72 hodin ve Středních Čechách“, zaměřená na podporu domácího cestovního ruchu, běží od počátku června – a trvat by měla do prosince



- Za využití všech plánovaných komunikačních kanálů by Středočeská centrála cestovního ruchu (SCCR) měla zaplatit celkem 3,6 milionu korun



- Nejviditelnější je kampaň v Praze a ve Středočeském kraji díky billboardům a citylightům; v on-line prostředí a v rádiích běží celorepublikově – a SCCR využívá i vlastní komunikační kanály (web www.strednicechy.cz i facebook a instagram pro turisty)



- SCCR také přišla s vlastní propagační tour neboli roadshow po městech v republice, přibližující zajímavá místa v kraji



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje