Vedoucí čerčanské moštárny Martin Cajthaml připomněl, že jablka se mají sklízet až po sv. Václavovi, aby měla šťávu a cukr. „Proto začínáme tak pozdě, aby lidé nevozili jablka letní, která jsou moučná a bez šťávy. Už teď podle telefonátů věřím, že zájem o moštování bude podobný jako loni,“ řekl a odmítl názor, že letos bylo výrazné sucho, které negativně ovlivnilo i úrodu ovoce. „Počasí bylo srážkově dobré. Sucho bylo deset dní, jaro proběhlo bylo nádherné. Na mých jabloních jsem nepozoroval, že by bylo něco jinak, než obvykle,“ tvrdí.

Sezona moštování v Čerčanech trvá zhruba dva měsíce, tedy do poloviny listopadu. Za den tamní zařízení zpracuje až 1500 kilogramů jablek a jejich šťávu si za ty dva měsíce domů odveze na tři stovky malopěstitelů. Mošt tam ale lisují například i pro některé hotely.

Většina ze zákazníků to má do Čerčan nanejvýš několik kilometrů, ale měli tam i zákazníka, který jablka přivezl až ze severu Čech. „Pán k nám přijel moštovat až z Liberce. I mě to dost překvapilo,“ přiznal Martin Cajthaml.

Mošt z Čerčan neobsahuje žádné chemické konzervanty a trvanlivost, záruka je půl roku, mu dodává pasterizace. Sladký mok zahrádkáři stáčejí a ukládají do obalů zvaných bag in box, tedy igelitového pětilitrového pytle uloženého do kartonové krabice. Zákazník, který přiveze vlastní ovoce za něj zaplatí letos 150 korun, ten, kdo ovoce nedodá, pak rovných 200 korun.

Palírna Dubsko

Moštování hodlá letos poprvé spustit také Palírna Dubsko. Podle jejího majitele Antonína Bernarda k tomu ale ještě musí zajistit některé administrativní úkony.

Tradici dlouhou devět let tam však mají v případě výroby ovocných destilátů. Jedná se přitom o malý rodinný ovocný lihovar, který si už na začátku v roce 2014 dal za cíl výrobu kvalitních ovocných destilátů.

Antonín Bernard je toho názoru že jablek je letos kvůli suchu méně. „Očekávám, že letošní úroda bude na takových šedesáti procentech té loňské,“ míní Bernard s tím, že stejný problém jako jablka je i u švestek. „Je sucho, stromy ovoce neudrží - a to padá,“ dodal.

Palírna Dubsko.Zdroj: archiv Palírny Dubsko

Jenže to podle majitele Palírny Dubsko nemusí být jediný důvod, proč bude letos nižší poptávka po čerstvých destilátech. „Loni byla úroda jablek opravdu veliká a zpracovali jsme na čtyřicet tun ovoce. Lidé se ale pálenkou, zejména jablečnou předzásobili a zásoby ještě nespotřebovali. Proto řada z nich letos do pálenice, navíc po slabé úrodě, ani nepřijede. Odhaduji, že zpracujeme do dvaceti tun ovoce,“ vysvětluje lihovarník.

Jeden litr padesátiprocentní pálenky stojí v Palírně Dubsko od 200 do 220 korun.

Pálenice Ouběnice

Petr Jonák, provozovatel Pěstitelské pálenice Ouběnice, naopak od lisování moštu letos poprvé ustoupil a soustředí se pouze na výrobu kořalky. Sezona palíren začíná podle zákonů 1. července a končí 30. června. Pálí se proto celoročně a tento proces není limitovaný sezonou sběru ovoce.

„Příští týden začnu s pálením třešní a po nich přijdou na řadu špendlíky, tedy mirabelky. Těch je letos opravdu dost,“ připomněl podnikatel.

Kvůli suchu nepočítá letos ani s tím, že by pálil tolik slivovice. A jeho zákazníci mu už předem také oznámili, že letos nepřijedou, protože mají malou úrodu jablek. „Čeho je letos v naší spádové oblasti poměrně dostatek, jsou hrušky a právě špendlíky,“ potvrdil Petr Jonák.

Za litr padesátiprocentní pálenky zákazník zaplatí v Pěstitelské pálenice Ouběnice 190 korun. To však platí pouze pro zákazníky, kteří si převezou svůj kvas či ovoce. Pouze pálenku bez dodání ovoce tam koupit nelze. Zařízení totiž není podle zákona ovocným lihovarem, ale pouze pěstitelskou pálenicí.

Palírna Radlík

To Palírna Radlík u Jílového u Prahy může díky licenci uplatňovat oba způsoby obchodování s pálenkou. Jedná se totiž o řemeslný lihovar založený v roce 1998. „Kvasy z loňska už jsou všechny vypálené a už jedeme novou sezonu z letošního ovoce,“ potvrdil Zdeněk Musil, zakladatel a majitel palírny. První na řadě byly třešně, po nich švestky a nyní začíná sezóna jablek.

Také na Radlíku vnímají letošní nižší úrodu ovoce zapříčiněnou počasím. Ale nejen suchem.

„Způsobily to také jarní teploty, kdy například pomrzly meruňky,“ potvrdil s tím, díky loňské velké úrodě jablek letos stromy odpočívají a rodí méně plodů.

Palírna Radlík nedaleko Jílového u Prahy letos slaví 25 let od založení.Zdroj: archiv Palírny Radlík

V palírně Radlík, která letos slaví 25 let své existence, lze koupit litr padesátiprocentní pálenky za 230 korun. To v případě, že zákazník přiveze svůj kvas. Pokud dodá ovoce, pak je litr o deset korun dražší.

V rámci výročí se zákazníci mohou těšit na limitovaný výroční destilát, který symbolicky připomene padesát zlatých ocenění získaných na tuzemských i zahraničních soutěžích. Patronkami limitované edice ovocných destilátů se staly tři ženy a jejich jména vybralo ovoce samo. Malvína vznikla kompozicí destilátů z malin a vína, Wilma spojením odrůdy hrušek Williams a malin a Andula je blendem pálenky z ananasu a duly, což je slovenský výraz pro kdouli.

„V každém litru destilátu je dvanáct až osmnáct kilogramů kvalitního ovoce a všechny pálenky vznikají bez přídavku potravinářského lihu, cukru i aromat,“ dodal majitel Palírny Radlík.