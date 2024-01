Samuel Moravčík, Richard Kohel a Kiryl Kilchytski

Na Integrované střední škole technické v Benešově mají tamní žáci nejen šikovné ruce, ale i bystré hlavy. Právě těmito slovy hodnotí historický úspěch školy, vítězství v celostátní Robosoutěži 2023 ředitelka Jana Fialová. Tamní žáci Samuel Moravčík, Richard Kohel a Kiryl Kilchytski sestrojili robota ze stavebnice Lego Mindstorms který posbírat barevné kostky z hrací plochy a umístil je do vyznačeného obdélníku. Stihl do do 90 sekund. Žáci kteří předčili dalších 146 tříčlenných týmů si vítězstvím už nyní zajistili přijetí na Fakultu elektrotechnickou ČVUT v libovolném studijním programu bez nutnosti vykonání přijímacích zkoušek.

Studenti z Integrované střední školy technické Benešov jsou nejlepší v Česku