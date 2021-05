„Jsem moc ráda,“ přiznala ředitelka školky Taťána Mastná s tím, že pedagogové chtěli, aby se žádný lockdown nekonal a děti do školky chodily dál. Teď ale do mateřinky dorazily i úplně nejmenší děti.

Do školky dorazili i ti nejmenší, což podle ředitelky dokládá jeden zásadní fakt. „Rodiče se nebojí,“ uvedla s vysvětlením, že řada dětí má doma mladšího sourozence a mohla tedy zůstat doma. Přesto jsou ve školce. „A to je dobře.“

Mateřinkám už na rozdíl od základních škol odpadlo povinné antigenní testování dětí před vstupem do třídy. Což kvituje také ředitelka Sedmipírka.

„Byli bychom pro průkaznější PCR testy. Tohle antigenní testování pro nás nemá valný smysl. Za jeho pomoci jsme vlastně žádné nakažené dítě nezjistili. Proč, to nevím, ale obávám se, že děti do školky stejně něco přinesou a že zase budeme v karanténě. Doufám ale, že už to nebude tak strašné, jako na podzim,“ dodala Taťána Mastná.

Do práce se kadeřnice těšila

Kateřina Bartůšková je majitelkou Vlasového studia Catline v Benešově. Krátce před devátou hodinou k ní do kadeřnictví po několika dlouhých měsících dorazila první zákaznice. Přijela z Prahy.

„Znám paní kadeřnici z doby, kdy působila v Praze, a protože jsem byla vždy spokojena, jezdím za ní i do Benešova. Z Jižního města to je půl hodiny,“ vysvětlila klientka Karolína. Než se ale mohla pohodlně usadit v křesle, podstoupila antigenní test. Po negativním výsledku se mohla oddat dlouho odříkané proceduře úpravy vlasů.

„Majitelé objektu nám v koronakrizi vyšli vstříc. Tahle doba je těžká pro každého,“ uvedla Kateřina Bartůšková.

Práce u klientů doma

Během pandemie byl její salon sice uzavřený, ale alespoň částečně mohla svůj obor provozovat v domácnostech klientek. „Ale z pracovního pohledu to nebylo úplně ono a riziko nákazy bylo mnohem vyšší, než v salonu, kde všechno dezinfikujeme. Myslím, že nás proto do práce mohli pustit mnohem dříve. K zubaři se chodí bez omezení a riziko přenosu je hodně vysoké,“ uvedla majitelka vlasového studia s tím, že se do práce moc těšila.

„Přála jsem si, abych měla negativní test a mohla jít pracovat,“ dodala se smíchem mladá maminka dvou dětí.

Štít zkresloval vidění

Dnes mají Kateřina i její klientky v salonu respirátory. Loni zavedená opatření ale považuje za nešťastná. Kadeřnice totiž směly pracovat jen s rouškou a obličejovým štítem.

„Nikdo si to nedovedl představit,“ přiznala Kateřina Bartůšková. „Plexisklový štít zkresluje vidění a bolí z něj oči. To se ukázalo, kdy jsme ho sundali. Jsem ráda, že jsem zase v práci a nemusím už ho nosit,“ dodala majitelka vlasového studia.