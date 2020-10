Podle shodného přepočtu jsou v benešovském okrese daleko před ostatními obcemi Kuňovice u Vlašimi, kde testy potvrdily nákazu u deseti z 88 tamních obyvatel. V přepočtu na sto tisíc lidí je výsledek ohromující - 10 638 případů.

Podle kuňovického starosty Karla Růžka jsou všichni nakažení z jedné rodiny, která žije ve společném domě. „Já jsem jeden z těch deseti. Bydlíme tam my, bratr s rodinou i naši rodiče,“ řekl starosta a údaje aktualizoval: „Dcera už se vyléčila, má negativní testy, ale nákaza byla nově odhalena u jedné paní. Takže v Kuňovicích je pořád deset případů.“

Kde Kuňovičtí k covidu-19 přišli, není jasné. Někteří pracují ve vlašimské zbrojovce, kde se nákaza také objevila, další studují v Praze. „Nedokázali jsme zjistit, kdo přišel s nákazou do styku jako první,“ řekl Karel Růžek. Podle zkušeností jeho rodiny se průběh nemoci liší podle věku. Děti ve věku třináct a čtrnáct let vším prošly prakticky bez příznaků. „Otci je šestaosmdesát let a je s covidem-19 hospitalizovaný v Táboře,“ doplnil kuňovický starosta.



V Louňovicích pod Blaníkem zasáhla nákaza 21 ze 658 obyvatel městyse. V porovnávacím přepočtu na sto tisíc obyvatel by šlo o 3191 případů.



Starosta Václav Fejtek vidí příčinu v banalitě. Obyčejné rodinné oslavě. „To bylo ale na začátku. Další nemocní později přibyli kvůli tomu, že se nakazili dva profesionální vojáci z Tábora, kteří tu žijí,“ vysvětlil starosta. V městysu byla kvůli podezření na nákazu dočasně zavřená i místní školka, od začátku týdne už je ale opět v provozu.

Karanténu má za sebou i louňovický starosta, po kontaktu s jedním z nakažených vojáků. „Viděli jsme se asi dvě hodiny, ale nenakazil jsem se,“ řekl Fejtek s tím, že mu je záhadou, kde se nakazili starší lidé. Své tvrzení přitom opírá o vlastní zkušenost.



„Hygienici asi vůbec netrasují. Měli mi volat, ale nevolali,“ potvrdil. „Pozitivní voják mě uvedl pro trasování vojenských hygieniků a pak mi přišla sms. Sdělovala, že mě bude kontaktovat ČEZ, pak že Komerční banka - a dosud mi nikdo nevolal. Druhý den jsem hned volal lékařce a kvůli rychlejšímu odbavení a výsledkům jsem jel na testy do Jihlavy,“ popsal Václav Fejtek.



Podle jeho údajů je v Louňovicích pod Blaníkem šestadvacet nakažených a tři lidé se už vyléčili. Ve většině případů byl průběh onemocnění lehký, jeden senior ale skončil v nemocnici.



Čísla ze statistik a ta, která mají starostové od hygieniků, se mohou lišit. Hygienici totiž počty zpětně ověřují a upřesňují.