Radovan Cáder, historik, Vlašim

Můj prezident by měl by být nadstranický, slušný a se schopnostmi odpovídajícími vážnosti jeho úřadu. Neměl by rozdělovat společnost a spíš by měl umět zahlazovat vznikající příkopy. Také by ale měl vědět, kdy je dobré o něco ustoupit nebo za co naopak více bojovat.