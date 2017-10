Benešovské muzeum prožívá další vážný otřes

Benešov – Změny, které nastartovalo v úvodu letoška ukončení pracovního vztahu mezi ředitelem Muzea umění a designu Benešov a jeho zřizovatelem, městem Benešovem, narážejí i po téměř roce na relikty minulosti.

I přes snahu o zmodernizování a především zprůhlednění práce instituce, se stále nedaří dotáhnout záměry radnice do úspěšného konce. Na práce uvnitř není připravený projekt a chybí také posudek statika. Na něm bude záviset, kolik lidí bude moci vstoupit v jeden okamžik do Šímovy síně, v níž se konají výstavy.

Rychlost, tedy spíše pomalost změn, je vidět i zvenčí. Nová střecha měla být hotova už koncem září, ale krytina dosud není na svém místě. Muzeum je již 10 měsíců zavřené a vnitřní práce neberou konce. „Tyto úpravy si muzeum formou objednávek zajišťuje samo. Spodní část budovy měla projít rekonstrukcí, ale vyklízení i přípravné práce jsou nad síly pracovníků muzea,“ potvrdila místostarostka Benešova Nataša Bruková.

Teď se situace v muzeu přiostřila navíc i personálně. Zaměstnanci podali Lence Škvorové, která je řízením muzea pověřená, hromadně výpověď. Potvrdilo to nezávisle na sobě několik lidí z blízkosti místa děje. „Od koho to víte?“ reagovala Lenka Škvorová na dotaz Deníku. Popřela, že by někdo z muzea podal výpověď. „Jací lidé trousí informace o vnitřních záležitostech muzea?“ ptala se znovu, a když slyšela, že zdroj autor článku neprozrazuje, odvětila. „Nechám to bez komentáře, všechno je v pořádku.“

Benešovem se šíří i zvěsti, o potají pořízené nahrávce ohledně možného řešení personální situace v muzeu. „Nahrávku zaměstnancům pustila pověřená paní ředitelka a oni z toho usoudili, že je chci všechny vyházet,“ míní místostarostka.

Podle jejího vysvětlení se však jedná o nedorozumění. Z inkriminovaného rozhovoru prý vyplývá jen to, že je potřeba personální situaci v muzeu řešit a stabilizovat. „Hovořila jsem o tom, že by bylo lepší, kdyby v muzeu pracovali lidé na plný úvazek,“ připomněla místostarostka a označila jednání ze strany pracovníků jako úmysl poškodit firmu. „Uzavřít dohodu o ukončení pracovního poměru od všech lidí mi přijde pod čáru a jako forma nátlaku,“ zhodnotila situaci.

O muzeu se nyní hovoří také v souvislosti s práci na vyklízení a rekonstrukci bez výběrového řízení. „To asi proto, že v pondělí firma, která provádí bourací a stavební práce v těsném sousedství historické budovy muzea, začala pracovat i tam, aniž by měla objednávku z města,“ potvrdila místostarostka s tím, že se firma rozhodla, že nebude čekat na výběrové řízení, ale práce provede jako dar muzeu. „O tomto mě informovala až v okamžiku, kdy mi byl předán návrh darovací smlouvy,“ vysvětlila Nataša Bruková. „Sehnala jsem sponzora – donátora, který nám pomůže v opravě památkově chráněné budovy,“ dodala politička.

O dalším dění a postupech v muzeu se bude jednat i na městské radě ve středu 1. listopadu.