Benešovská radnice po letech omezení opět chystá slavnostní vítání občánků

Po několikerém zrušení tradičního vítání novorozených obyvatel města během posledních dvou let, by oblíbené vítání občánků v květnu mělo tentokrát „klapnout.“ Radnice proto chystá slavnostní setkání a ti, kteří mají doma děti narozené od července do prosince 2021 a chtějí se ho zúčastnit, měli by se ozvat na telefon Jitky Povolné 312 821 277.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Z vítání občánků v Benešově. | Foto: Kamila Matějovská