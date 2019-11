Odevzdáním vysloužilých a nepotřebných mobilních telefonů, baterií, mp3 přehrávačů, nabíječek, sluchátek i další drobné elektroniky mohou dobrovolníci podpořit klienty pražského Jedličkova ústavu a zaměstnávání lidí s hendikepem. Nemocnice Rudolfa a Stefanie se znovu připojuje k charitativnímu sběrnému projektu Remobil.

Ilustrační foto. | Foto: FB Remobil

Neziskový projekt Remobil startuje v pondělí 4. a potrvá do 22. listopadu. Pomoci může každý. Sběrné místo s boxem pro umístění nepotřebné elektroniky najdou lidé v pokladně – podatelně nemocnice v přízemí pavilonu D od pondělí do pátku od 6.30 do 15.30 hodin.