Ambulantní péči nemocnice poskytuje nemocnice v plném, neomezeném rozsahu, ale stále musejí zdravotníci, ale i jejich pacienti dodržovat už dříve nastavená protiepidemická opatření.

„Těmi jsou například objednávání pacientů na konkrétní dobu tak, aby nedocházelo k přítomnosti více než tří pacientů v čekárně současně,“ upozornila Markéta Zikmundová odpovědná za styk s médii s tím, že konkrétně to funguje tak, že jeden pacient přichází, jeden odchází a poslední čeká na vyšetření v čekárně. Úprava provozu ambulance přitom také zohledňující potřebu časté dezinfekce povrchů a bezpečnou likvidaci odpadu.

Technicky je objednávání do ambulancí a poraden zajišťováno klasicky běžným telefonním hovorem, ale pacienti mohou využít také online objednávkový systém. Opatření v nemocnici myslí také na ty, kteří už onemocnění covid-19 postihlo. Pro ně je oddělená ordinační doba. Pro všechny ale platí elementární opatrnost, tedy používání osobních ochranných pomůcek a dezinfikování rukou přípravky s účinnou látkou na viry.

Další v řadě uvolnění opatření se bude od pondělí 4. května týkat už dříve plánovaných ale neuskutečněných ortopedických operací. Stejně tak během prvního májového pondělí začne fungovat ultrazvukové vyšetření dětských kyčlí. Své pacienty začne 4. května přijímat i oddělení následné rehabilitace. „Ty před příjmem k rehabilitačnímu pobytu čeká test na přítomnost sars-cov2,“ upozornila Markéta Zikmundová.

Od středy 27. května také v benešovské nemocnici zdravotníci přistoupí k dlouho odkládaným plánovaným, neakutním operacím. To se týká především chirurgie a gynekologie. Na řadu se tak dostanou pacienti například kvůli operaci kýly, žlučníku nebo dělohy. Do zhruba stejné doby, tedy přibližně do poloviny května bude oddělení ORL poskytovat pomoc pacientům jen v ambulantní formě.

Akutní úkony zdravotníci z Nemocnice Rudolfa a Stefanie zajišťovali nepřetržitě i v době největších preventivních vládních restrikcí. V případě plánované operace je ale nutné, aby pacient před výkonem a tedy před plánovaným přijetím do nemocnice, prošel vyšetřením, tedy aby se podrobil výtěru z nosohltanu na sars-cov2 s negativním výsledkem.

„V případě pozitivního nálezu bude výkon, nejedná-li se o akutní záležitost, odložen,“ připomněla Markéta Zikmundová s tím, že i nadále je všem příchozím do nemocnice měřena teplota termokamerou u vrátnice. To je v současné době koronavirové jediný možný vstup do areálu nemocnice.

„Stále ale platí také zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních kromě dětského. Přítomnost třetí osoby při porodu je povolena za daných podmínek nařízení Ministerstva zdravotnictví,“ dodala Markéta Zikmundová z Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově.