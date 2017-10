Benešovská nemocnice má nové oddělení následné péče

Benešov - Oddělení následné péče v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov začalo sloužit pacientům. Slavnostně, už za provozu, ale ještě ne zcela zaplněné kapacity, ho ve středu 18. října otevřeli politici ze Středočeského kraje i města Benešova.

Do nového v místech, kde se ještě před nedávnem učily budoucí zdravotní sestry, se přestěhovalo celé Oddělení lůžek ošetřovatelské péče, které bylo dosud v objektu interny.

Nové prostory byly uzpůsobeny potřebám pacientů i zdravotníků. V nově přistaveném objektu je umístěno 54 lůžek a celková kapacita, včetně již fungujícího oddělení ve druhém patře budovy má 78 lůžek. „V novém oddělení polovinu kapacity tvoří nadstandardní jedno a dvoulůžkové pokoje, druhou polovinu pak pokoje se třemi lůžky. Vždy pro dva sousedící pokoje je k dispozici společné sociální zařízení s toaletou a sprchou. Každý pokoj je vybaven televizí, stolem, židlemi a skříní na osobní věci pacientů,“ připomněl mluvčí benešovské nemocnice Petr Ballek s tím, že každé lůžko je vybaveno rozvodem kyslíku, má vlastní zdroj světla a také signalizační zařízení.

„Oddělení následné péče si tak velmi polepší a doufáme, že nové prostředí bude mít pozitivní vliv jak na personál oddělení, tak i na naše pacienty, na jejich lepší rekonvalescenci, rychlejší uzdravení a v neposlední řadě dobrý vliv i na všechny návštěvy a rodinné příslušníky pacientů,“ uvedl primář oddělení Michal Bláha.

Oddělení je stavebně rozsáhlejší a členitější a personál nachodí pár metrů navíc oproti současnému stavu. Přes den v něm slouží dvě sestry. Dostatečný prostor v pokojích ale přinese méně manipulací s lůžky při transportu pacientů na vyšetření, do koupelí a také více místa pro práci pracovníků rehabilitace. „Jsme velmi rádi, že díky akcionáři Středočeskému kraji jsme mohli tuto investici zrealizovat. Je to pro benešovskou nemocnici jedna z největších investic za poslední roky a dobrou zprávou je také to, že budou následovat další. To samozřejmě přispívá k velkému rozvoji a modernizaci nemocnice,“ potvrdil předseda představenstva nemocnice Pavel Pavlík a kladně hodnotí posun ve zlepšování služeb také náměstek pro oblast zdravotnictví Středočeského kraje Martin Kupka. „Našim cílem je neustále zlepšovat zdravotní péči a její kvalitu v kraji a tyto investice mají svůj velký smysl,“ připomněl.

Rekonstrukce bývalé střední zdravotnické školy trvala necelých 10 měsíců od ledna do října. Finance na tuto akci poskytl Středočeský kraj a to 35 milionů korun.