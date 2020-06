Benešovská nemocnice dbá na bezpečnost nepřetržitě

/FOTOGALERIE/ Memorandum mezi Benešovem a Nemocnicí Rudolfa a Stefanie je zatím poslední záležitostí z řady těch, která zdravotnický ústav přijímá v rámci posilování bezpečnosti pacientů i samotných zaměstnanců. Z něj také vyplývá, že bezpečnost pomáhají zvyšovat i strážníci městské policie. Ti jsou připraveni na to, aby do nemocnice dorazili co nejdříve, pokud to bude nutné.

Pavilon interní medicíny v areálu benešovské nemocnice. | Foto: DENÍK/Zdeněk Kellner

„Nemocnice ale posiluje bezpečnosti v areálu prakticky kontinuálně,“ upozornil technický ředitel nemocnice Jan Kolbaba s tím, že jsou také průběžně obnovována a rozšiřována technická zařízení posilující bezpečnost. To každoročně představuje investice v řádech stovek tisíc korun z rozpočtu nemocnice a v případě, zisku dotací, pak i další navýšení. Například ale kamery kolem nemocnice dosud chybí. O jejich instalaci usiloval už v roce 2017 tehdejší ředitel Oldřich Vytiska. O jeho záměru svědčí také sloupy, které po obvodu zdravotnického ústavu od té doby stojí. S kamerovým systémem na ostrahu perimetru areálu, jak ujistil technický ředitel, se i nadále počítá. Kdy budou kamery na současná nebo i další nová místa osazeny, ale zatím není jasné. Záležet bude na tom, zda a kdy nemocnice získá dotace. „Ihned po jejím obdržení bude akce realizována,“ přislíbil Jan Kolbaba. K bezpečí v nemocnici přispívá teď i Benešov Přečíst článek › Právě využití techniky snižuje nároky na fyzickou ostrahu, tedy třeba klasickou obchůzkovou činnost. Na druhou stranu je ale nutné zajistit dozor a vyhodnocování obrázků přenášených z jednotlivých kamerových bodů. A pokud se nebude jednat jen o stacionární kamery, ale přístroje, které umožní „rozhlížet“ se kolem stanoviště nebo přibližovat děj, pak také odborně vyškolenou obsluhu. Nemocnice tak má v podstatě dvě možnosti, jak tuto záležitost vyřešit - vlastními zdroji, nebo si na to někoho najmout. „V tuto chvíli není možné přesně odpovědět, které z možností dáme přednost. Zatím neznáme dodavatele a ani systém, který bud finálně dodán do nemocnice. Nicméně počítáme s průnikem obsluhy mezi nemocnicí a externím partnerem,“ naznačil technický ředitel nemocnice. Podle něj ústav rozhodně nemá v plánu snižovat nastavený trend kontinuálního zvyšování bezpečí pacientů i personálu. Do něj spadá kromě plánovaných kamer také například nákup nouzových tlačítek pro personál nebo rekonstrukce veřejného osvětlení v areálu. „Plánujeme ale také školení pro naše zaměstnance od kvalitních lektorů lektorů mimo jiné z řad Policie České republiky,“ dodal technický ředitel Nemocnice Rudolfa a Stefanie. Covid nebere na lehkou váhu, ale strach z nákazy nemá Přečíst článek › Kromě zvyšování bezpečnosti fyzické, podnikla nemocnice po ataku hackerů ze závěru roku 2019 také kroky k posílení bezpečnosti kybernetické. Zmiňovaný útok totiž ochromil počítačové systémy nemocnice a tím vytvořil nebezpečnou situaci. „Každý takový útok je pro nás varováním,“ prohlásil přímo v benešovské nemocnice na konci letošního února, kdy doznívaly následky kybernetického útoku ministr zdravotnictví Adam Vojtěch s tím, že po kyberútoku na benešovskou nemocnici následoval pro zástupce nemocnic seminář. „Je hodně důležité, abychom se z události poučili. V případě, že by k tomu došlo u větších nemocnic, mělo by to daleko větší následky,“ upozornil ministr.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu