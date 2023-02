V Bukovanech zasahovali pyrotechnici. Při vyklízení domu se tu našly dvě miny

Vítěznou studii připravila společnost Architekti Ivan Gogolák a Lukáš Grasse. Klášterka pak dostala kolem hlavní cesty několik laviček a odpadkových košů. Zřízen tu byl také prostor pro discgolf. Ani po pěti letech ale lokalita není pro běžného Benešáka tak úplně místem zaslíbeným.

„Jen tudy procházím,“ odpověděla zhruba padesátiletá žena na dotaz, zda si na Klášterku chodí pravidelně odpočinout při procházce. „Teď je zima, co bych tu dělala? Ale v létě sem přijdu častěji. To je tu větší provoz. I když mi někdy docela vadí omladina, která se baví po svém bez ohledu na ostatní. Když tu mladí jsou a hlučí, raději sem vůbec nechodím,“ přiznala.

Povolení, souhlas vlastníka, pak teprve práce

To by se však časem mohlo změnit. Městský architekt Luboš Klabík ve zprávě na webu Benešova naznačil, že z Klášterky by časem mohlo být velmi příjemné místo. „Projekt Kláštěrka – připravuje se podání žádosti o stavební povolení. Pokud se najdou finance, můžeme brzy vytvořit osvětlené cesty a nové výsadby v jediném velkém parku města,“ uvedl v textu.

Úplně brzy to ale zřejmě nebude. Kromě stavebního povolení by v letošním roce mohlo město získat i souhlas vlastníka s budováním na jeho pozemcích. Právě ten v minulosti chyběl, což bránilo plánované revitalizaci ze strany Benešova. Alena Pokorná, vedoucí benešovského odboru investic, však doplnila, že samotná realizace projektu se přesune nejdříve na následující rok. „Letošní rozpočet města s budováním parku nepočítá,“ připomněla.

Osvětelené cesty, zeleň i nový mobiliář

Benešovští se ale určitě mají nač těšit. „Stavební povolení nám umožní vybudovat další cesty se zpevněným povrchem. Jedna by měla být v nejspodnější části parku, další uprostřed a zlepšit by se měla také cesta zcela nahoře,“ připomněla Pokorná.

Kromě budování cest se stavební povolení bude týkat také kácení některých dřevin a především vysazování dřevin nových. Návštěvníci parku pak najdou také více místa na lavičkách, přibude i další mobiliář a především tolik žádané osvětlení cest.