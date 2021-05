„Nikdo s námi nekomunikuje, víme jen to, co pochytíme z médií,“ potvrdila Veronika Bubeníková, provozovatelka benešovského Švejk restaurantu U Zimů. Obdobně je na tom také její kolega z druhé strany benešovského Masarykova náměstí Jiří Mašata. „Nic nevíme, necháme se překvapit, s jakým prohlášením nakonec vystoupí ministr Karel Havlíček,“ řekl provozovatel restaurace U Kovářů.

Ministr by měl ucelenou zprávu vlády o rozvolňování a možnosti posezení na zahrádkách restaurací přednést v pátek 14. května.

To, zda hospody od pondělí skutečně přivítají po dlouhém uzavření nebo pouhém prodeji z okénka také první sedící hosty, závisí vedle rozhodnutí politiků také na vybavení takových míst. Bez zahrádky restaurace zůstanou zavřené dál, nejspíš až do června.

Stavba zahrádky přes víkend

„Zatím na zahrádku nepospíchám. Mám slíbené od řemeslníka, že mi ji postaví přes víkend, ale i kdyby to nestihl, nic se neděje. V pondělí bychom hosty stejně nepřivítali, protože posezení venku zprovozníme až poté, co otevřeme také prostory uvnitř,“ vysvětlil Roman Zima, provozovatel benešovské restaurace U Zlaté Hvězdy.

Veronika Bubeníková pak v souvislosti s chystaným rozvolněním restrikcí vlády také potvrdila, že zahrádku u Švejka postaví řemeslníci už během neděle bez ohledu na to, zda vláda od následujícího dne umožní, aby mohli zahrádku navštívit hosté. „Co se bude dít dál, to se teprve uvidí,“ dodala.

Jak potvrdil Jiří Mašata, zahrádka u jeho restaurace v koutě náměstí vedle radnice už stojí, i když na ní zatím není umístěno ani vybavení, tedy slunečníky, stoly a židle. „Musíme samozřejmě počkat na povolení, až budeme moci hosty pozvat,“ dodal Jiří Mašata.

Ještě více otazníků spatřují hospodští v tom, že by měli po svých hostech požadovat doklad o bezinfekčnosti, respektive potvrzení, že prodělali covid-19 před méně než 90 dny, mají proto protilátky a nemuseli by být potenciálně nebezpeční dalším hostům.

Doklad o bezinfekčnosti

„Vůbec nevím, jak to budeme dělat. Zase počkáme, až co řekne ministr Havlíček. Myslím ale, že nemáme oprávnění po lidech požadovat, aby nám doložili, že jsou zdraví. Nejspíš se to však bude odehrávat na čestné slovo, tedy čestné prohlášení,“ míní Jiří Mašata.

Stejně bezradná je v této záležitosti také Veronika Bubeníková. „Pořád žádné přesné podmínky neznáme, nevíme, jak bychom měli postupovat, proto také ani nevím, jak se k této záležitosti vůbec postavím. Nic se nezměnilo, ale samozřejmě se přizpůsobíme, abychom už konečně mohli otevřít,“ dodala podnikatelka.