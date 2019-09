Benešov žádá o dotaci na zázemí atletického stadionu

/FOTOGALERIE/ Čtyřicet milionů korun má stát dokončení letos na jaře zkolaudovaného atletického stadionu Na Sladovce. Atleti mají prozatím zázemí v mobilních buňkách. Že to tak nezůstane na věky, je jasné. Možná už brzy by ke stavbě tribuny, která by poskytovala sportovcům nejen šatny a sociální zařízení, ale také padesátimetrovou rozcvičovací krytou dráhu, mohla pomoci dotace.

Atletický stadion Na Sladovce v Benešově. | Foto: DENÍK/Zdeněk Kellner

„Požádali jsme o ní na ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy," potvrdil benešovské radnice v pátek 13. září místostarosta Roman Tichovský. Atletický ovál využívají v Benešově nejen registrovaní sportovci, ale zejména školáci. Jeho vznik iniciovalo bývalé vedení města, které si na takové a podobné investiční akce vzalo čtvrtmiliardový úvěr. Ten ale současní lídři radnice čerpat nechtějí, protože by podle nich dostal město do následných finančních potíží. Stavba atletického stadionu, po Vlašimi teprve druhého takového zařízení s regulérní soutěžní dráhou na Benešovsku, stála 43 milionů korun.

Autor: Zdeněk Kellner