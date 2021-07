Jeho zastupitelé pak zahájení jednání o memorandu podpořili hlasováním. „V současné době sondujeme zájem oněch třiadvaceti obcí, zda by do odkupu podílu šly s námi,“ vysvětlil benešovský místostarosta Roman Tichovský s tím, že zatím záležitost nemá konkrétní kroky a jedná se o vyjádření vůle spolupráce.

„Chceme, aby svazek byl otevřený a mohl se k němu přidat kdokoliv o to bude stát a chceme také, aby v něm bylo co nejvíce členů,“ řekl místostarosta.

Pokud se skutečně najde dostatek sídel stojících o podíl ve VHS, která má know-how v oblasti vodárenství jak pro drobné spotřebitele, tak pro průmyslové podniky, předpokládá Roman Tichovský, že by se o odkupu mohlo začít úplně konkrétně jednat až na začátku roku 2023.

Také proto se zatím ani nemluví o ceně, kterou by mohli Francouzi za půlku jedné ze svých společností požadovat. Je ale jasné, že částka bude jiná za rok a půl, než je dnes. A dá se také předpokládat, že cena spíš poroste.

Nákup poloviny distribuční vodohospodářské firmy by dobrovolnému svazku obcí měl přinést nejen detailní vhled do společnosti a jeho cenotvorby, ale zvýšit by se tím měla také stabilita ceny vody. Podle benešovského místostarosty by nákup 50 procent VHS měl být začátkem cesty k samoprovozování firmy zajišťující dodávku strategické suroviny. A pak by to také mohla být předzvěst koupě zbylého podílu firmy.

Podle místostarosty ale takové úvahy zatím na stole nejsou.„Ale fungování dobrovolného svazku obcí by mělo také kladný dopad na cenu společných investičních meziobecních projektů jako jsou například sušárny kalu nebo společné čistírny odpadních vod,“ dodal Roman Tichovský.