/FOTO, VIDEO/ Stavba přes 400 metrů dlouhého chodníku podél krajské silnice II/112 ve Vlašimské ulici v Benešově dospěla do své druhé poloviny. Investorem projektu je město Benešov a práce předcházejí avizované rekonstrukci výpadovky na Vlašim.

Výstavba chodníku v benešovské Vlašimské ulici. | Video: Zdeněk Kellner

Poblíž točny autobusů u křižovatky mezi ulicemi Vlašimskou a U Náhonu se dosud nic zásadního neodehrálo. Až na úplnou uzavírku lávky pro pěší souběžné se silničním mostem přes Benešovský potok. Zákaz jejího používání stanovil kvůli pokročilé korozi a hrozbě zřícení Silniční správní úřad Benešov nejprve do konce roku 2022. Později jej prodloužil do konce letoška. Pěší tak od centra Benešova na jeho východní okraj chodí po provizorní lávce umístěné mezi původní ocelovou konstrukci a most se silnicí II/112. Důvodem stavebního klidu v této části Vlašimské ulice ze strany města, je plánovaná výstavba okružní křižovatky, jejím investorem bude právě KSÚS. Při její výstavbě pak město Benešov postaví novou lávku pro pěší.

Za Benešovským potokem, tedy dál ve směru na Vlašim, však už pěší část nového chodníku s povrchem z betonové zámkové dlažby využívají. A i když dosud není na některých místech zcela dokompletovaný, projdou po něm lidé až téměř k první odbočce do zahradní kolonie.

Při budování chodníku stavebníci museli svést do trubek potok, který teče od zahradní kolonie. Tyto práce stále zhruba třetinu celkových nákladů. „Ty jsou 10,6 milionu korun a čerpáme dotace ve výši 7,6 milionu od Státního fondu dopravní infrastruktury,“ připomněl benešovský místostarosta Roman Tichovský s tím, krajští cestáři svou část díla ve Vlašimské ulici spustí až v příštím roce.