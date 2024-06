/FOTOGALERIE/ Tento týden se konečně teploty vzduchu dostávají na úroveň, kterou většina „teplomilů“ považuje za ideální podobu léta. A jaké by to bylo léto bez koupání?

Většina Čechů už dávno zapomněla na plavání v řekách a rybnících. Vracejí se k němu ale například v Trhovém Štěpánově. Jejich městské koupaliště slouží od loňska. jedná se vlastně jen o pláž u obecního Nového rybníka. Po „době domácích bazénů“ je i to další ukázka pozvolné renezance veřejných koupališť.

Benešov

V šestnáctitisícovém Benešově je ale stále dlouhodobý nedostatek letních příležitostí ke koupání. Existují tu v podstatě tři bazény. Ten krytý v Černoleské ulici s celoročním provozem je dlouhý 25 metrů. Pod jednou střechou je tam k dispozici i malý dětský bazén, relaxační zóna s masážními tryskami, vířivým bazénkem a parní kabinou. Návštěvníci mají v létě k dispozici venkovní sluneční terasu a travnatou plochu a také relaxační lehátka a slunečníky.

Momentálně, od 10. do 28. června je ale zařízení mimo provoz. „Během odstávky dochází k rekonstrukci parní kabiny, výměně vany vířivky za nerezovou, instalaci nového LED osvětlení nad velkým bazénem, výměně přelivových bazénových mřížek,“ sděluje vedení provozovatele, Městských sportovních zařízení Benešov.

Město Benešov plánuje vedle krytého bazénu výstavbu dalšího venkovního bazénu. Kdy s tím začne, není jasné, jisté je, že si v něm letos lidé nezaplavou.Také venkovní bazén „BIOS“ má 25 metrů a leží v centru města v Dukelské ulici mezi Střední zemědělskou školou a restaurací Černý kůň. Je otevřený v letních měsících za příznivého počasí, tedy už nyní, dva týdny před prázdninami.Těm, co nejsou zchoulostivělí pak v Benešově slouží v podstatě požární nádrž zvaná Koupadla. Napájena je ze studní a voda je sice čistá, ale teplotně není pro každého. Betonový bazén je dlouhý 120 metrů.

Vlašim

Koupaliště ve vlašimském sportovním areálu Na Lukách může městu pod Blaníkem závidět i Benešov. V létě je u tamních tří bazénů doslova narváno a využívají ho právě i lidé z Benešova. Největší nádrž má 50 metrů a proměnlivou hloubku. Návštěvníkům tam slouží i 60 metrů dlouhý tobogán a v brouzdališti prckům skluzavka. Sezona koupání začala podle rozpisu v úvodu června a potrvá do konce velkých prázdnin.

„Návštěvnost je samozřejmě závislá na počasí. Náš areál je velký když teď chodí každý den tak stovka návštěvníků, vypadá to, jako by tu bylo málo lidí,“ popsal v podstatě start sezony Luděk Janko, ředitel příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Vlašimi.

Tomu, komu by byla venku u vody ještě zima může využít ve Vlašimi krytý 17 metrů dlouhý bazén ve Sporthotelu. Před rekonstrukci je ještě po celý letošek v běžném provozu.

Divišov

Na Benešovsku v posledních pěti letech vznikla hned dvě biokoupaliště. Voda v nich je sice čištěná přírodními filtry z rostlin a řas, ale chemicky zůstává neupravovaná, proto ke kůži člověka šetrná. Jedno z těchto koupališť mají k dispozici plavci v Divišově.

„Divišov zrealizoval revitalizaci koupaliště za bezmála 18 milionů korun. Moderní koupací biotop je v provozu od srpna 2019,“ informuje Marie Zvárová, zaměstnankyně úřadu. „Koupaliště otevíráme už v sobotu 22. června,“ potvrdila.

Votice

Přírodní koupaliště ve Voticích se rozprostírá na pozemku s rozlohou 1,5 hektaru v Husově ulici. „Jsou tam vybudované čtyři koupací nádrže – brouzdaliště (hloubka 40 cm), neplaveckou část (hloubka 120 cm) a plaveckou část (hloubka 300 cm). Připravena je i dopadová plocha pro budoucí tobogán,“ sděluje web městského zařízení s tím, že otevřeno je od června do září podle počasí a to od úterý do neděle od 10 do 20 hodin.

Nová Živohošť

Kromě těchto koupališť je spíše k vícedenním pobytům spojeným s koupáním vhodná lokalita Nové Živohoště. Travnaté pláže jsou přístupné za poplatek. Z Benešova je rekreační lokalita Nová Živohošť vzdálená zhruba 25 kilometrů.