/FOTO, VIDEO/ Podél silnice II/112 ve Vlašimské ulici staví Benešov chodník. Ten má usnadnit obyvatelům z domů na východní straně města bezpečný pěší přesun k centru města.

Benešov buduje chodník podél silnice na Vlašim | Video: Zdeněk Kellner

Městský projekt se stavební dokumentací úzce zkoordinovanou s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje běží u silniční výpadovky z Benešova na Vlašim podle plánu.

„Při výstavbě chodníku je potřeba také zatrubnit potok, právě to bude stát zhruba třetinu celkových nákladů,“ připomněl benešovský místostarosta Roman Tichovský.

Bezejmenný potok teče ve vzdálenosti zhruba 300 metrů souběžně se silnicí na Vlašim. Teprve v místech zahradní kolonie, kde už ale vyrostla také řada rodinných domů a toto místo se stává novou obytnou čtvrtí města, se potok stáčí na sever. Až u samotné silnice se pak vydává podél ní k ústí do Benešovského potoka. Právě tuto část potoka je podle místostarosty kvůli výstavbě chodníku nutné svést pod zem do trubek.

Poděkujte hasičům za jejich velmi záslužnou práci, napište nám do redakce

„Díky výstavbě chodníku budeme připraveni na to, až se k opravě silnice II/112 dostaví krajští cestáři. To by se ale mělo stát až napřesrok,“ připomněl Roman Tichovský.

Celá výstavba chodníku dlouhého přes 400 metrů přijde i s doprovodnými dílčími pracemi na 10,6 milionu korun a Benešov na ni čerpá 7,6 milionu od Státního fondu dopravní infrastruktury.