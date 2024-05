Místa ve třídách pro čtyřleté studium na gymnáziích v okrese Benešov jsou v den zveřejněných výsledků přijímacích zkoušek, tedy 15. května, plně obsazena.

Gymnázium Benešov. | Foto: Deník / Zdeněk Kellner

Ani to ale nutně nemusí znamenat, že by tyto dvě prestižní střední školy v Benešově a Vlašimi už nevypsaly druhé kolo přijímacích zkoušek.

„U nás máme pro čtyřleté studium plno,“ potvrdila statutární zástupkyně ředitele benešovské školy Eva Kuťáková s tím, že druhé kolo řízení gymnázium připravovat nebude.

Prakticky totéž i když s nepatrným rozdílem potvrdil ředitel Gymnázia Vlašim Martin Müller. „Zatím o druhém kole přijímaček neuvažujeme, i když teoreticky by to bylo možné. Stejně tak to neznamená, že za týden nebo dva by to mohlo být i jinak,“ připustil.

V Gymnáziu Vlašim bude studovat devětadvacet žáků. Aby se uvolnilo některé z nyní už obsazených míst, musel by se budoucí student svého postu vzdát.

„Není důvod, aby k nám žáci nenastoupili, když naši školu v přihláškách označili za prioritní,“ ozřejmil ředitel. „Takový postup se dost dobře nedá předpokládat,“ dodal.

Budoucí studenti vlašimského gymnázia mají podobně, jako na jiných středních školách své definitivní rozhodnutí, že nastoupí ke studiu právě tam, sdělit škole do tří pracovních dnů po zveřejnění výsledků přijímaček. Jejich výsledky uchazeči znají od středy 15. května. Rozhodnuto proto bude po víkendu, v pondělí 20. května.