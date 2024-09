Vlašim

Už ve středu 11. září svolal vlašimský starosta Luděk Jeništa schůzku s členy Sboru dobrovolných hasičů Vlašim. Během dne pak hasiči připravili celkem asi 120 pytlů s pískem.

„Máme také připravené mobilní zábrany. Ty jsem kupovali loni a jednou už jsme je využili. Díky nim jsme odklonili tok vody z dešťů, aby nevnikl do domu,“ vysvětlil.

Kromě toho hasiči už ve středu utěsnili deskami s gumovým těsnění, zasunutými do vodících žlábků, všech deset průchodů v protipovodňových zdech kolem Blanice.

„Udělali jsme to ještě v době, kdy ani nepršelo abychom to nemuseli dělat v době, kdy už se případně začne voda zvedat a do toho bude ještě pršet,“ připomněl starosta. „Ochraňují například na levém břehu městský dům dětí a na pravém Žižkovo náměstí.

Mobilních zábran vysokých zhruba půl metru zatím podle starosty hasiči tolik nemají a město proto hodlá zakoupit další.

„Kromě toho koupíme také vodní vysavač, protože v případě, že dojde k zaplavení místností nedokážou čerpadla odstranit všechnu vodu,“ řekl vlašimský starosta Luděk Jeništa a potvrdil, že zatím asi nejhorší záplavy Vlašim postihly v roce 2013.

„Obvolal jsem členy povodňové komise ORP jenom abych se ujistil, že funguje spojení, aby byli připraveni, kdyby potřeba,“ dodal.

Benešov

Také Benešov, byť městem neteče žádná řeka a Benešovský potok proudí na jeho samém okraji, podle Ilony Přenosilové, členky Povodňové komise obce s rozšířenou působností Benešov už aktivoval jeho členy.

„Předpokládáme, že se budeme nejspíš až v pátek vyhlašovat druhý stupeň pro celý obvod, protože přišla výstraha ČHMÚ,“ uvedla.

Druhý stupeň povodňové aktivity vyhlašuje povodňový orgán v případě že nebezpečí povodně přerůstá v povodeň, ale zatím nedochází k větším rozlivům vody a škodám mimo koryto.

Konopišťský rybník, čtvrtek 12. září 2024 | Video: Zdeněk Kellner

Také proto Benešov aktivoval členy svého SDH i dobráky z Bedrče a Úročnice. V pohotovosti kvůli nebezpečí záplav jsou také strážníci.

„Zatím proto čekáme, členy jaký bude srážkový úhrn, kolik vody u nás naprší,“ dodala Ilona Přenosilová.

Nebezpečí rozvodnění toků se v ORP Benešov týká sídle ležících především na březích Benešovského, Janovického či Konopišťského potoka a také řeky Sázavy. Nejspíš nejohroženějším místem je z tohoto pohledu Poříčí nad Sázavou, kde se do Sázavy vlévá Konopišťský potok.

Votice

I Votice jsou podle starostky Ivy Malé už nyní v pohotovosti, povodňová komise zatím aktivovaná není.

„V pohotovosti jsou i naši hasiči, kteří napytlovali písek, firma Compag s bagrem a další těžkou technikou. Jsme připraveni ale doufáme, že nám záplavy vyhnou. Ve výstraze nejsme ani v červené zóně ale jen ve žluté. Všechno důležité pro občany bude na našich webových stránkách,“ připomněla starostka pro celou oblast ORP a dodala, že tam se také lidé dozví, kam se obrátit v případě potřeby pytlů s pískem nebo o pomoc hasičů.

Největší nebezpečí hrozí podle Ivy Malé z potoka Mastníku u obce Bučovice. Hrozit by mohl ale také Benešovský potok a voda trápí někdy také obyvatele Srbice kolem návsi. Tam živel stéká z kopců a odvodnění drážního tělesa. kde také vede železnice.

„Současně jsme kontrolovali také kanalizační rošty, aby nebyly zanesené a mohli odvádět vodu za město,“ dodala votická starostka.