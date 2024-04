/OTOGALERIE/ Vlak RegioPanter v barvách Pražské integrované dopravy (PID) se představí poprvé veřejnosti v sobotu 20. dubna na Regionálním dni PID v Benešově.

Vlak RegioPanter. Foto: České dráhy | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

Během května se s ním svezou také první cestující z Prahy do Kralup nad Vltavou. Do konce roku zamíří na tratě v Praze, Středočeském a Ústeckém kraji celkem 22 nových jednotek RegioPanter PID. Tím dojde k navýšení kapacity příměstských elektrických vlaků o 4 950 míst. Tyto jednotky jsou plně klimatizované, bezbariérové a vybavené palubní Wi-Fi sítí.

„Modernizace vlaků a železniční infrastruktury jsou nejlepší formou posílení konkurenceschopnosti dráhy proti jiným druhům dopravy,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka.

Podle Petra Boreckého, radního Středočeského kraje pro veřejnou dopravu, který v Benešově převezme první novou elektrickou jednotku RegioPanter PID od zástupců Českých drah (ČD) kraj tímto plní sliby na zvyšování kvality v oblasti veřejné dopravy, které dal obyvatelům.

Jak připomněl Jiří Ješeta, náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu, ještě letos Dráhy obnoví nejvíce regionálních a dálkových vlaků od vzniku Českých drah.

„Nasadíme do provozu zhruba 440 jednotlivých vozidel, která nabídnou přes 22 tisíc moderních míst k sezení v nových, klimatizovaných vlacích vybavených pro pohodlné bezbariérové cestování osob na vozíku, s palubní sítí Wi-Fi nebo s možností využívat a dobíjet cestovní elektroniku během jízdy.“

Velká část těchto vozidel zamíří na tratě v Praze a ve Středočeském kraji, kde posílí kapacitu elektrických příměstských vlaků. Celkový počet moderních elektrických jednotek CityElefant a RegioPanter v PID tak překročí 90 kusů a cestujícím nabídnou celkem skoro 27 tisíc míst k sezení.

Důvod k tomu je zřejmý. Každý pracovní den dojíždí do Prahy téměř 300 tisíc lidí.

„Vlaky, které během Regionálního dne PID v Benešově představíme, nejsou vybrané náhodně. Motorové vozy RS1, které lidé znají pod označením RegioSpider, nasadíme na linkách z Benešova do Vlašimi, z Benešova přes Olbramovice do Sedlčan a z Olbramovic do Tábora, kde nahradí motorové vozy řady 810 a Regionovy,“ dodal Jakub Goliáš, ředitel Oblastního centra obchodu Střed Českých drah.

Dvacet dva jednotek řady 640.2 RegioPanter pro PID je součástí kontraktu na výrobu celkem 60 vlaků pro České dráhy. Jejich maximální rychlost je 160 km/h, výkon 2 040 kW, hmotnost více než 150 tun a délka 79,4 metrů. Od jednotek pro jiné regiony se však odlišují v interiéru, kde je na přání zákazníka vyšší počet míst 1. třídy. U RegioPanterů PID se nachází na obou koncích vlaku v oddílech za stanovištěm stojvedoucího a nabízejí ve vyšší kategorii dohromady 16 míst k sezení, což je dvojnásobek oproti ostatním jednotkám stejné řady. Celkem pak nabízejí RegioPantery PID 225 míst k sezení.